Remiantis leidinio žurnalistų atliktu tyrimu, Rusijos futbolo sąjunga (RFU) klubų palaikymui gavo 10,8 milijono eurų iš UEFA po to, kai 2022-siais prezidentas Vladimiras Putinas ir Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą.
Nepaisant klubų diskvalifikacijos iš Europos turnyrų, agresorės šalies komandos ir toliau gaudavo mokėjimus iš UEFA būstinės Nione.
„The Guardian“ skelbia, kad UEFA 2022–2023 m. sezone Rusijos futbolo sąjungai pervedė 3 305 000 eurų solidarumo išmokų, 2023–2024 m. – dar 3 381 000 eurų ir 2024–2025 m. sezone – jau 4 224 000 eurų.
Tuo tarpu penkių Ukrainos klubų, įskaitant Odesos „Černomoreco“ ir Charkovo „Metalist-1925“, atstovai skundėsi, kad UEFA atsisako juos remti. UEFA atsisako mokėti solidarumo pinigus ukrainiečių klubams dėl to, kad jie neva patenka į „karo zonos“ apibūdinimą, nes ten nevyksta varžybos ir klubai tiesiog nefuncionuoja.
„Formulė, vartojama kalbant apie „karo zoną“, mums yra visiškai neaiški ir neatitinka realybės. Karo zona, tiksliau sakant, Rusijos karinės agresijos zona, yra ne atskiras mūsų šalies regionas, o visa Ukraina“, – komentavo Ukrainos klubai.
Solidarumo išmokos paprastai mokamos klubams, kuriems nepavyksta pasirodyti taip gerai vietinėse pirmenybėse, kad patektų į Europos turnyrus. Kaip teigia UEFA, šios lėšos skirtos „išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą šalies čempionatuose, atsižvelgiant į papildomas pajamas, kurias geriausi klubai gauna dalyvaudami Europos turnyruose“.
Tai jau ne pirmasis akibrokštas, susijęs su UEFA požiūriu į Rusiją ir šios agresorės futbolo klubus. UEFA taip pat pateko į gėdingą situaciją su koeficientų lentele, kuri nustato šalių atstovavimą žemyno turnyruose, toliau skirdama taškus diskvalifikuotiems rusams. Trejus metus tarptautiniuose turnyruose nedalyvaujant rusų klubams, UEFA vis tiek skyrė už jų pasirodymą 4,333 balo ir 2025-siais ši valstybė turėjo 18,299 balo bei reitinguose įsitaisė 26-oje pozicijoje. Rusų reitingas yra geresnis už Ukrainos, kurios klubai varžosi tarptautinių turnyrų atrankose ir kovoja Čempionų lygoje.
