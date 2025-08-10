„Banga“ smogė į A lygos dugną nugarmėjusiems „Riteriams“

Jau pirmosios atakos metu svečiai turėjo šansą, bet Leifo Estevezo spirtą kamuolį sugavo Mantas Bertašius. Klampiame mače reikšmę turėjo 27-oji minutė – tada baudinį realizavo Aivaras Emsis, kai baudos aikštelėje prasižengė Matas Latvys.
Antrojo kėlinio pradžioje „Banga“ padvigubino pranašumą: 55-ąją minutę standartinės padėties metu pasižymėjo Simao Junioras. Tiesa, vidurio gynėjas to epizodo eigoje susižeidė bei buvo pakeistas.
Dvikovai artėjant į pabaigą po keitimo aikštėje pasirodęs Ignas Venckus galingai sukirto kamuolį į virpstą, savo ruožtu, Meinardas Mikulėnas galva smūgiavo į M. Bertašių.
Po pergalės „Banga“ žengia 8-oje vietoje su 28 taškais, „Riteriai“ turi 14 taškų nukrito į paskutinę – 10-ąją – poziciją.