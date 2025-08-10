Sensacingas rezultatas – vienas iš lyderių „Hegelmann“ krito prieš autsaiderę „Dainavą“

Mačo pradžioje šeimininkai turėjo itin didelį pranašumą, tačiau įvarčio pelnyti nepavyko. Lazaras Kojičius iš geros padėties į vartus nepataikė, taip pat Airidas Mickevičius atrėmė pavojingą Patricko Popescu bandymą.
Pastarasis legionierius iš Rumunijos neišnaudojo dar vienos geros progos, A. Mickevičius išgelbėjo dainaviečius ir tada, kai arti tikslo buvo Rasheedas Yusufas.
Po pertraukos apie save priminė traumą patyrusį Obi Jeremiah Chinonso pakeitusi „Dainava“ – puolėjas Krystianas Okoniewskis kontratakos metu mušė tiesiai į Vincentą Šarkauską.
A. Mickevičius apsigynė ir nuo Nikola Džoričiaus atakos, daug oponentams rūpesčių kėlė ir po keitimo į kovą mestas Leo Ribeiro.
Vis dėlto ketvirtą pridėto laiko minutę svečių kontrataka buvo lemtinga – Renatas Banevičius puikiu perdavimu surado K. Okoniewskį, o lenkas savo proga pasinaudojo nepriekaištingai.