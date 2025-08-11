Žinios, kurios šviečia.
„Manchester City“ paliks brangiausias pirkinys klubo istorijoje

2025 m. rugpjūčio 11 d. 14:36
Lrytas.lt
Pasak futbolo apžvalgininko Fabrizio Romano, Anglijos rinktinės saugas Jackas Grealishas artėja prie persikėlimo į Liverpulio „Everton“. Skelbiama, jog „Manchester City“ sutiko išnuomoti žaidėją iki artėjančio sezono pabaigos, be numatytos galimybės perpirkti jo kontraktą.
J. Grealishas iki šiol yra brangiausias „Manchester City“ klubo pirkinys – dar 2021 metais miestiečiai „Aston Villa“ už jį sumokėjo 117 milijonų eurų, o ši suma vis dar išlieka „Manchester City“ klubo rekordu.
Teigiama, kad sprendimas priimtas po to, kai J. Grealishas susiviliojo „Everton“ siūloma rolė komandoje bei projekto ambicija.
Šiuo metu laukiama oficialaus perėjimo įforminimo, kuris turėtų įvykti per artimiausias 24 valandas.
Praėjusiame sezone 29-erių futbolininkas „City“ gretose pasirodė 32 kartus įvairiuose turnyruose, pelnė 3 įvarčius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
