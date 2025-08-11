Neįtikėtina – prieš V. Čeburino treniravimą „Žalgiryje“ protestuojama net Lenkijoje

Lenkijos trečios lygos klubo Suvalkų „Wigry“ sirgaliai savo rungtynėse išsikėlė plakatą „Čeburin OUT“ ir paaiškino, kodėl taip pasielgė.
„Tribūnoje susirinko daugiau nei 220 žmonių, tarp jų – 20 „Žalgirio“ draugų – ačiū už palaikymą. Tvorą puošia aštuonios vėliavos ir transparantas, kurį paruošėme „Žalgiriui“ su aiškia žinute jų treneriui – „Čeburin OUT!“, įspūdžiais dalijosi „Wigry“ sirgaliai.
„Žalgirio“ gerbėjai trenerio atsistandinimo pradėjo po nesėkmingo pasirodymo UEFA Čempionų lygos atrankoje, kuomet nusileido Maltos ekipai „Hamrun Spartans“.
Visgi komandai vadovavusi Vilma Venlovaitienė pareiškė, jog treneris tikrai niekur neišeis ir įsivėlė į konfliktą su savo ištikimiausiais sirgaliais.
Sirgaliai tuomet pradėjo reikalauti ir pačios vadovės V.Venslovaitienės pasitraukimo, iš pradžių besdami pirštu į jos ir trenerio santykius už aikštės ribų, o vėliau fanai savo feisbuko paskyroje pateikė „Žalgirio“ klubo dalininkės Eleonoros Kasperūnienės laišką, kuriame tikinama, kad V.Venslovaitienė sufabrikavo klubo akcijų perrašymą ekipos vadovei ir jokio sandėrio nebuvo.
Sulaukusi ir Vilniaus mero Valdo Benkunsko spaudimo V.Venslovaitienė galiausiai paliko vadovės pareigas.
Vilniečių sirgalių grupuotė „Pietų IV“ leido suprasti, jog akcija prieš V.Čeburiną tęsis ir kitose Europos šalyse.
„Čeburinout keliauja po Europos stadionus. Spėkit, kur kita stotelė?“, – rašė „Pietų IV“.