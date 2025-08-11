Staigmeną pateikusi „Sūduva“ išmetė A lygos lyderius iš LFF taurės turnyro

Pirmasis kėlinys buvo atkaklus ir pasibaigė be įvarčių, tačiau po pertraukos iniciatyvą perėmė „Sūduva“. 50-ąją minutę Amaras Haidara tiksliu smūgiu į viršutinį vartų kampą išvedė savo komandą į priekį, o jau 59-ąją Frankline’as Tangiri padvigubino persvarą po tikslaus Sidy Sanokho perdavimo baudos aikštelėje.
Vos po kelių akimirkų šeimininkų situacija galėjo tapti dar sudėtingesnė – „Kauno Žalgirio“ vartams buvo skirtas 11 metrų baudinys, tačiau Nauris Petkevičius jo nerealizavo.
Šiose rungtynėse „Kauno Žalgirio“ startinėje sudėtyje pasirodė net devyni žaidėjai, kurie nežaidė paskutinėse UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynėse.
„Sūduvai“ taip pat teko susidurti su nemalonumais – dar pirmajame kėlinyje dėl traumos buvo priverstas aikštę palikti komandos kapitonas Aleksandras Živanovičius, o vėliau aikštę dėl tos pačios priežasties paliko ir įvarčio autorius Tangiri. Jį pakeitęs Maksymas Pyroha aikštėje neužsibuvo – per trumpą laiką gavo dvi geltonas korteles ir 79-ąją minutę buvo pašalintas.
Nepaisant žaidėjo praradimo, marijampoliečiams pavyko išlaikyti „sausus“ vartus.
Kitame ketvirtfinalyje Kauno rajono „Hegelmann“ rugpjūčio 7 d. namuose 3:1 įveikė „Šiaulius“. Likusios ketvirtfinalio dvikovos – tarp Plungės „Babrungo“ ir Telšių „Džiugo“ bei tarp „Jonavos“ ir „Panevėžio“.