„Hegelmann“ ekipa sugrįžo į pergalių kelią

2025 m. rugpjūčio 13 d. 21:59
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje buvo sužaistos atidėtos 21-ojo turo rungtynės, kuriose susitiko Garždų „Banga“ bei Kauno rajono „Hegelmann“. Įvartis pirmame kėlinyje dar per pridėtą teisėjo laiką nulėmė susitikimo baigtį – Andriaus Skerlos vadovaujama ekipa svečiuose rezultatu 1:0 (1:0) pranoko Davido Afonso auklėtinius.
21-ąją minutę Aivaras Emsis į priekį paleido Vaidą Magdušauską, pastarasis klaidino porą varžovų ir atliko pavojingą smūgį, iki įvarčio pritrūko šiek tiek tikslumo.
Greitai atsaką surengė ir svečiai – Carloso Duke‘o bandymą atrėmė Mantas Bertašius, Kaderas Njoya Abdelas atšokusį kamuolį galėjo siųsti į tinklą, tačiau pataikė į vartų konstrukciją.
Pirmam kėliniui einant į pabaigą greta stačiakampio prasmūgiavo Isaacas Barry Ojumah, kitoje barikadų pusėje Vincentas Šarkauskas atrėmė pavojingą Mato Ramanausko šūvį iš baudos aikštelės prieigų. Visgi, tiksint jau pridėtam teisėjo laikui „Hegelmann“ surengė rezultatyvią ataką, kai po puikaus Klaudijaus Upsto perdavimo į baudos aikštelę galva pasižymėjo K. Njoya Abdelas.
62-ąją minutę mėlynai balti gražiai kombinavo tarpusavyje, A. Ščedro spirtą kamuolį sugavo M. Bertašius, kiek vėliau M. Ramanausko baudos smūgis buvo netaiklus. 79-ąją minutę Ignas Venckus apšvarino I. Barry Ojumah, tačiau puolėjas, išbėgęs vienas prieš vartininką, į vartų plotą nepataikė bei puikia proga išlyginti rezultatą nepasinaudojo.
Sužaidus atidėtas rungtynes „Banga“ su 28 taškais išlieka aštunta, į pergalių kelią sugrįžęs „Hegelmann“ su 46 taškais rikiuojasi 2-oje turnyro lentelės pozicijoje.
