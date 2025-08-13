Ką tik juos palikęs, M.Rashfordas sukritikavo „Man United“: „Jie – niekieno žemėje“

Vienas populiariausių pasaulio klubų Premier lygą paskutinį kartą laimėjo tik 2012-aisiais. Organizaciją palikus klubo legendiniam treneriui Aleksui Fergusonui, „Man United“ ligi šiol ieško savo naujojo identiteto ir trenerio, galinčio vesti komandą į priekį daug metų iš eilės.
Šis procesas, nors ir su prošvaistėmis, kol kas buvo nesėkmingas, o 2024–2025 m. sezone buvo pasiektas žemiausias finišas per pastaruosius 50 metų, kai raudonaisiais velniais vadinami futbolininkai Anglijos aukščiausioje lygoje liko penkiolikti.
„Žmonės sako, kad pereinamajame periode esame eilę metų, bet norint būti pereinamajame periode reikia jį pradėti, – „The Rest is Football“ tinklalaidėje rėžė M.Rashfordas. – Tikrasis perėjimas dar neprasidėjo. Kai „Liverpool“ tai pradėjo, jie pasamdė [Jurgeną] Kloppą ir išliko su juo. Jie iš pradžių nelaimėjo. Žmonės atsimena tik paskutiniuosius metus, kai jie varžėse su „Manchester City“ ir laimėjo svarbiausius trofėjus.“
„Kad pradėtum perėjimą, turi sukurti planą ir jo laikytis. Čia kalbu apie realistišką supratimą situacijos, kurioje esi. Jie turėjo daugybę trenerių, idėjų ir strategijų, kad laimėtų, o atsidūrė niekieno žemėje.“
M.Rashfordas buvo paskolintas „Barcelona“ komandai artėjančiam 2025–2026 m. sezonui. Jei išreikš pageidavimą, vėliau katalonų klubas galės išpirkti žaidėją už 30 milijonų eurų.
„Parodykite man sėkmingą komandą, kuri tiesiog adaptuojasi, – vėliau tęsė žaidėjas. – Kai vadovavo Fergis, principai galiojo ne tik pagrindinei komandai, visa akademija buvo sukurta taip, kad galėtum rinktis žaidėjus, kurie 15-a ar daugiau – visa karta. Jie visi suprato žaidimo už „Man United“ principus. Tai galioja bet kuriai komandai, kuri ilgą laiką yra sėkminga – jie turi principus, kurių bet kuris naujas treneris ar žaidėjas turi laikytis.“
„Kartais „Man United“ jaučiau, kad esame alkani pergalių, nuolat stengiamės adaptuotis ir pasirašyti žaidėjus, kurie tiktų sistemai, bet tai – tik reakcija.“
