Žalgiriečių treneris E. Černiauskas Bulgarijoje: „Esame pasiruošę parodyti geriausią savo futbolą“

Pirmoji dvikova Kaune baigėsi svečių pergale minimaliu rezultatu, o atsakomosios rungtynės vyks Bulgarijoje, Kerdžalų mieste.
Trečiadienį žalgiriečiai užsakomuoju reisu iš Kauno atskrido į Plovdivą, vėliau atvyko į Kerdžalų miestą, įsikūrė viešbutyje ir vakare surengė treniruotę. Jos metu apie laukiančią dvikovą mintimis pasidalino komandos vyr. treneris Eivinas Černiauskas.
„Nuotaikos yra geros, kelionė buvo labai greita. Turėjome laiko ir pavalgyti, ir pailsėti, ir atsipūsti. Žaidėjai nusiteikę kovoti tik dėl pergalės. Rytoj tai ir bandysime padaryti“, – pasakojo treneris.
Pirmoji dvikova Kaune „Kauno Žalgiriui“ prasidėjo itin prastai, kadangi jau antrą dvikovos minutę prieš save raudoną kortelę išvydo Damjanas Pavlovičius, taip komandą palikdamas mažumoje.
„Iš esmės, praėjusią savaitę visose rungtynėse žaidėme mažumoje, tad po rungtynių analizė nebuvo tokia ir gili. Neturėjome galimybės išsibandyti žaidžiant 11 prieš 11. Galima sakyti, rytoj bus visai kitokia dvikova, ypač žinant tai, kad turime vieno įvarčio deficitą. Čia bus mūsų uždėtas akcentas, kad išlygintume ar įmuštume greitą įvartį. Turime savo planą, ruošiamės tam ir rytoj bandysime parodyti savo geriausią versiją“, – svarstė E.Černiauskas.
Nors Bulgarijoje žalgiriečius pasitiko daugiau nei 30 laipsnių karštis, treniruotės „Arda“ stadione metu, tas karštis nebuvo toks slegiantis.
„Iš tikrųjų, oras labai geras, dabar net toks vėsokas. Rungtynės dar bus valandą vėliau, nei treniruotė šiandien. Aš manau, kad oras tikrai neturi būti kliūtis“, – komentavo strategas.
E.Černiauskas kartu su trenerių štabu taip pat stebėjo ir „Arda“ rungtynes vietiniame čempionate, kurias būsimi varžovai žaidė dar pirmadienį.
„Žinoma, sekame situaciją. Jie žaidė ir daug keitė sudėti. Pagrindiniai žaidėjai negavo tokių didelių krūvių. Natūralu, kad ir jie deda akcentą rytojus rungtynėms. Manau, kad abi komandos bus pasiruošusios parodyti geriausią futbolą“, – sakė specialistas.
Atsakomoji dvikova su „Arda“ rugpjūčio 14 d. Bulgarijoje prasidės 20.30 val.