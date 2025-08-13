Žvaigždės agentas atakuoja PSG: „Didžiulė nepagarba, dėl kurios kreipsiuosi į teisininkus“

„Deja, kažkas nusprendė, kad nebegaliu būti šios grupės dalimi ir prisidėti prie komandos sėkmės. Esu nusivylęs ir palūžęs“,– instagrame paskelbtame pranešime rašė žaidėjas, dažnai vadinamas Gigio pravarde.
Tą patį vakarą G.Donnarummos agentas Enzo Raiola davė interviu „Sky Sport Italia“, kur išdėstė detales iš sportininko pusės ir netgi atskleidė norą situaciją tęsti teisiniu keliu.
„Jis labai gailisi dėl to, kas nutiko. Paskutiniosios 10 dienų rizikuoja atšaukti ketverius čia praleistus metus. Negaliu patikėti tokia nepagarba“, – teigė agentas.
„PSG dėliojo visokius pasiūlymus. Galiausiai mes sutikome priimti mažesnį pasiūlymą lyginant su dabartine alga, nes Gigio norėjo pasilikti, – vėliau tęsė E.Raiola. – Tuomet jie pakeitė savo kortas, mes nutraukėme pokalbius norėdami juos pratęsti po Čempionų lygos finalo. Prieš FIFA pasaulio klubų taurę išreiškėme valią likti, bet to, kas nutiko per pastarąsias 10 dienų, nesitikėjome.“
PSG treneris Luisas Enrique šią savaitę pareiškė, kad G.Donnarummos išvykimas buvo priimtas jo sprendimu. Specialistas teigė, kad prancūzų komanda nori kitokio vartininko.
„Aš suprantu norą turėti naują vartininką, tai supranta ir Gigio. Po visko, ką jis padarė dėl klubo, tai – didžiulė nepagarba, dėl kurios kreipsiuosi į savo teisininkus“, – pareiškė E.Raiola.
Futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pirmadienį skelbė, kad „Manchester City“ domisi galimybe įsigyti G.Donnarummą, tačiau PSG už vartininką nori mainais gauti 50 milijonų eurų.
„Gal tik Premier lyga gali patenkinti tokius išpūstus ekonominius norus. Jie kalba apie pagarbą, bet šiuo metu pagarba turbūt gali būti tik pigi“, – į tai atsakydamas rėžė E.Raiola.