Anglijos taurės turnyre lietuvio debiutas už „Sheffield United“ klubą

18-metis vidurio gynėjas pradėjo rungtynes startinėje sudėtyje Anglijos lygos taurės („Carabao Cup“) pirmojo etapo mače, kuriame jo atstovaujama komanda susitiko su „Birmingham City“.
Lietuvis žaidė visas 90 minučių, tačiau „Sheffield United“ 1:2 (1:1) turėjo pripažinti „Birmingham City“ komandos pranašumą.
D. Sasnausko atstovaujama ekipa po nesėkmingo 2023–2024 metų sezono iškrito į antrąją Anglijos futbolo lygą ir dabar rungtyniauja „Championship“ pirmenybėse.
Praėjusiame sezone klubas finišavo trečioje vietoje.
Lietuvis šią vasarą dar atstovavo Lietuvos U19 futbolo rinktinei Baltijos taurės kovose, o taip pat anksčiau žaidė šio amžiaus grupės atrankos rungtynėse.