Dramatiška PSG sėkmė Supertaurės mače – anglams pelnė du įvarčius per 10 minučių

Dar prieš prasidedant rungtynėms Ukrainos, Afganistano, Irako, Nigerijos ir Palestinos vaikai arenoje išskleidė plakatus, reikalaujančius karų pabaigos.
Pirmame kėlinyje vyko nesuprantami dalykai: nors PSG kamuolį valdė net 70 procentų laiko, daugiau smūgių į vartų pusę mušė anglai – 9 prieš 4.
Maža to – į vartus „Tottenham“ pataikė 3 kartus, o prancūzai – nė karto. Tad natūralu, kad 39-ąją minutę įvartį pelnė anglų ekipai atstovaujantis olandų gynėjas 24-erių Micky van de Venas.
Maža to: vos tik prasidėjus antram kėliniui – 48-ąją min. – skirtumą padidino Argentinos legionierius Christiano Romero.
Prancūzai labai ilgai ieškojo kelių anglų vartų link, kol galiausiai 85 min. Kang-in Lee pelnė įvartį ir sumažino skirtumą iki 1:2. Tuomet, kai jau įsibėgėjo, PSG puolė gelbėtis it tai padarė per teisėjo pridėtą 94-ąją min – rezultatą išlygino Gonsalo Ramosas.
Pagal reglamentą pratęsimas nebuvo žaidžiamas, o iškart mušami 11 metrų baudiniai. PSG ekipoje įvarčio nepelnė Vintinha, tačiau 3 ir 4 smūgius anglams neįmušė tas pats M. van de Venas ir Mathys Telis.
Tašką mače dėl taurės padėjo korėjietis Kang in-Lee, kuris lėmė, jog Supertaurė atiteko PSG.
Praėjusiame Supertraurės mače pergalę iškovojo Madrido „real“ ekipa, įveikusi Bergamo „Atalanta“ 2:0. „Real“ yra šios Supertaurės rekordininkas, laimėjęs šešis trofėjus.