Dramatiška PSG sėkmė Supertaurės mače – anglams pelnė du įvarčius per 10 minučių

2025 m. rugpjūčio 14 d. 00:32
Lrytas.lt
Trečiadienį Udinėje (Italija) paaiškėjo pirmojo sezono trofėjaus laimėtojas. UEFA Supertaurės mače santykius aiškinosi Čempionų lygos laimėtojas Paryžiaus „Saint Germain“ klubas ir Europos lygos taurės savininkas „Tottenham Hotspur“ klubai. Nors anglai ir pirmavo beveik du kėlinius, per dešimt minučių du įvarčius įmušę prancūzai ne tik išlygino rezultatą, bet ir po 11 metrų baudinių iškovojo trofėjų 3:2 (0:1, 2:1).
Dar prieš prasidedant rungtynėms Ukrainos, Afganistano, Irako, Nigerijos ir Palestinos vaikai arenoje išskleidė plakatus, reikalaujančius karų pabaigos.
Pirmame kėlinyje vyko nesuprantami dalykai: nors PSG kamuolį valdė net 70 procentų laiko, daugiau smūgių į vartų pusę mušė anglai – 9 prieš 4.
Maža to – į vartus „Tottenham“ pataikė 3 kartus, o prancūzai – nė karto. Tad natūralu, kad 39-ąją minutę įvartį pelnė anglų ekipai atstovaujantis olandų gynėjas 24-erių Micky van de Venas.
Maža to: vos tik prasidėjus antram kėliniui – 48-ąją min. – skirtumą padidino Argentinos legionierius Christiano Romero.
Prancūzai labai ilgai ieškojo kelių anglų vartų link, kol galiausiai 85 min. Kang-in Lee pelnė įvartį ir sumažino skirtumą iki 1:2. Tuomet, kai jau įsibėgėjo, PSG puolė gelbėtis it tai padarė per teisėjo pridėtą 94-ąją min – rezultatą išlygino Gonsalo Ramosas.
Pagal reglamentą pratęsimas nebuvo žaidžiamas, o iškart mušami 11 metrų baudiniai. PSG ekipoje įvarčio nepelnė Vintinha, tačiau 3 ir 4 smūgius anglams neįmušė tas pats M. van de Venas ir Mathys Telis.
Tašką mače dėl taurės padėjo korėjietis Kang in-Lee, kuris lėmė, jog Supertaurė atiteko PSG.
Praėjusiame Supertraurės mače pergalę iškovojo Madrido „real“ ekipa, įveikusi Bergamo „Atalanta“ 2:0. „Real“ yra šios Supertaurės rekordininkas, laimėjęs šešis trofėjus.
