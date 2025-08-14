Lemiamas mūšis Bulgarijoje – „Kauno Žalgiris“ stoja į kovą su „Arda“

Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau antrąją susitikimo minutę mažumoje po Damjano Pavlovičiaus gautos raudonos kortelės likusi Lietuvos komanda 0:1 nusileido varžovams iš Bulgarijos.
Prieš atsakomąją dvikovą „Kauno Žalgirio“ treneris Eivinas Černiauskas į situaciją žvelgė pozityviai ir tikėjo savo auklėtinių galimybėmis išsivežti pergalę iš svečių teritorijos ir iškovoti kelialapį į paskutinį UEFA Konferencijų lygos atrankos etapą.
„Nuotaikos yra geros, kelionė buvo labai greita. Turėjome laiko ir pavalgyti, ir pailsėti, ir atsipūsti. Žaidėjai nusiteikę kovoti tik dėl pergalės. Rytoj tai ir bandysime padaryti“, – pasakojo treneris.
Sėkmės atveju E.Černiausko auklėtiniai kitame etape susitiktų su Haifos „Hapoel“ ir Čenstochovos „Rakow“ poros nugalėtoju. Pirmąjį susitikimą 1:0 laimėjo Izraelio komanda. Antroji dvikova Haifoje vyks tuo pačiu metu kaip ir „Kauno Žalgirio“ dvikova Kerdžaluose.
„Kauno Žalgiris“ jau yra užsitikrinęs 1,075 mln. eurų premiją iš UEFA. Patekus į ketvirtąjį atrankos etapą, ši suma padidėtų dar 375 tūkst. eurų.
