Savaitės rungtynių apžvalga: DFK „Dainava“ atsispyrė nuo apačios

Oponentas. Telšių „Džiugas“ šiame sezone rungtyniauja labai solidžiai prieš iki tol neparankiu buvusį „Panevėžį“. Aukštaitijos sostinėje pergalė buvo pasiekta tokiu pačiu rezultatu, kaip ir pirmame rate – 1:0.
Per 19 tarpusavio dvikovų Lietuvos čempionate džiugiečiai laimėjo vos 2 kartus, abu sykius tai įvyko šiemet. Savo ruožtu „Panevėžys“ per pastarąsias aštuonerias rungtynes džiaugėsi tik vienu laimėjimu.
Taurė. Tiek Telšių, tiek Panevėžio ekipos žais intensyvesnę savaitę. Abu klubai keliavo į gana netolimas išvykas, vieni į Plungę, kiti – į Jonavą.
„Džiugas“ bei „Panevėžys“ kovėsi su Pirmos lygos atstovais – „Babrungu“ ir „Jonava“. Abu klubai pateko į pusfinalį, prisijungdami prie Kauno rajono „Hegelmann“ bei Marijampolės „Sūduvos“. Džiugiečiai šiame etape rungtyniaus trečius metus iš eilės, panevėžiečiai – ketvirtą sykį.
Scenarijus. Alytaus DFK „Dainava“ panašiai kaip 2024 metais, paskutinėmis minutėmis, svečiuose patiesė „Hegelmann“ ekipą – 1:0. Pergalingu tapo Krystiano Okoniewskio įvartis, kuris lenkui buvo šeštasis sezone.
Su 14 taškų dainaviečiai pavijo Vilniaus „Riterius“ ir juos aplenkė dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų. Artimiausias ekipų susitikimas – rugpjūčio 30-ąją sostinėje.
Atsitiesė. Labai intensyviai pastaruoju metu rungtyniaujantys mėlynai balti po nesėkmės Raudondvaryje grįžo į pergalingas vėžės Gargžduose. Pasižymėjus Kaderui Njoya Abdelui, 1:0 įveikta vietos „Banga“.
Puolėjas iš Kamerūno pasižymėjo 10-ąjį kartą bei pavijo Milaną Džokičių rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje. Andriaus Skerlos kariauna sumažino deficitą nuo „Kauno Žalgirio“ iki 3 taškų, bet yra sužaidusi dviem mačais daugiau.
Nelaimė. „Banga“ namuose nugalėjo „Riterius“ 2:0 ir persvarą nuo šio varžovo padidino iki 14 taškų. Tiesa, laimėjimas gargždiškiams pernelyg daug džiaugsmo neatnešė.
Prie traumuotų žaidėjų gretų prisijungė kertinis gynėjas Simao Junioras. Futbolininkas iš Bisau Gvinėjos pelnė pirmą sezono įvartį, bet jo metu patyrė traumą – lūžo koja. Trečiadienio dvikovoje su „Hegelmann“ strategas Davidas Afonso po keitimo į kovą metė keturis jaunus lietuvius.
Sausra. Prie „Riterių“ vairo stojus buvusio vyr. trenerio Nikola Vitorovičiaus asistentui Gintautui Vaičiūnui, sostinės klubas per 6 mačus surinko vos vieną tašką.
Maža to, anksčiau rezultatyviai žaidę vilniečiai visiškai sustojo puolime. Per tas šešerias rungtynes „Riteriai“ įmušė vos 2 įvarčius, pastarąjį kartą svečiuose pasižymėdami dar birželio 25-ąją Telšiuose.
Išsigelbėjo. Vilniaus „Žalgiris“ po pergalės prieš marijampoliečius 1:0 vyko į Saulės miestą ir ten išplėšė tašką akistatoje su FA „Šiauliai“ – 2:2. Nuo 3-ioje vietoje besirikiuojančios „Sūduvos“ čempionai atsilieka jau tik 7 taškais.
Antrą savo įvartį Lietuvos čempionate pelnė 19-metis žalgirietis Kevinas Lukaševičius, kitoje barikadų pusėje į dviženklę taiklių smūgių ribą įkopė M. Džokičius, o serbui ant kulnų minantis Eligijus Jankauskas pasižymėjo 9-ąjį kartą.
Nutrūko. FA „Šiauliai“ nuo 18-ojo turo rungtyniavo švytuoklės principu – pergalę keisdavo pralaimėjimas. Atmetus pirmadienį, pastarąjį kartą lygiosiomis geltonai juodi sužaidė birželio 25-ąją.
Šiauliečių čempionams 2025-aisiais nepavyko įveikti ir trečiuoju bandymu. Dainio Kazakevičiaus treniruojami futbolininkai bei DFK „Dainava“ savaitgalį nerungtyniaus, nes 25-ojo turo rungtynes nusikėlė ir sužaidė liepos pabaigoje.
