„Kauno rajono „Hegelmann“ saugas už išpirką keliasi į aukščiausios Graikijos lygos klubą

Mėlynai baltų gretose nuo praėjusio sezono rugpjūčio rungtyniavęs saugas L. Kojičius karjerą tęs viename iš Graikijos aukščiausios lygos klubų.
Tai jau antrasis FC „Hegelmann“ transferas šiame sezone, dar kartą patvirtinantis klubo gebėjimą sėkmingai vystyti žaidėjus ir užtikrinti jiems galimybes kilti į aukštesnį lygį.
Kaip ir ankstesniu atveju su buvusiu komandos futbolininku Jonathanu Mulderiu, taip ir šįkart Kauno rajono klubas itin džiaugiasi pasiektu sandėriu. Suderinus visas detales, buvo įvykdytas žaidėjo perėjimas į labai stiprų bei vertinamą Graikijos čempionatą.
Džiugu matyti, kad nuolatinis mėlynai baltų organizacijos darbas po truputį atsiperka – auginame futbolininkus, padedame jiems žengti į aukštesnį lygį ir kartu kuriame dar vieną neeilinį puslapį komandos istorijoje.
Į Kauną atvyko 2024 m. vasarą
Kojičius prie „Hegelmann“ prisijungė praėjusių metų rugpjūtį ir iškart tapo svarbia vidurio aikštės grandimi. Pirmajame sezone A lygoje jis pelnė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o jo žaidimas padėjo komandai iškovoti istorinius sidabro medalius.
Antrojo sezono proveržis
Šiemet A lygoje L. Kojičius per 20 rungtynių įmušė 4 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. LFF taurės varžybose, kuriose „Hegelmann“ jau pasiekė pusfinalį, saugas per 3 rungtynes atliko net 4 rezultatyvius perdavimus.
Atsisveikindamas futbolininkas nepamiršo padėkoti visai FC „Hegelmann“bendruomenei:
„Ačiū visam Raudondvariui už laiką praleistą kartu ir didelis dėkui komandos draugams, personalui – jie visada bus mano širdyje, nes šie metai man buvo labai geri. Tai nėra atsisveikinimas, tiesiog sakykime – viskas, iki kito karto.“