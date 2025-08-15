Paaiškėjo, kokias sumas už dalyvavimą šių metų UEFA atrankose susižers Lietuvos klubai

A lygoje pirmaujantis „Kauno Žalgiris“ įveikė du UEFA Konferencijų lygos atrankos etapus, o tai jiems garantavo didžiausią piniginę premiją tarp visų Lietuvos ekipų. Už patekimą į turnyro atranką „Kauno Žalgiris“ užsitikrino 550 tūkstančių eurų, o dar po 175 tūkstančius eurų UEFA skyrė už kiekvieną įveiktą papildomą etapą. Iš viso Kauno klubas pasiekė tris etapus ir uždirbo 1 milijoną 75 tūkstančius eurų.
Šiek tiek mažesnę premiją iš UEFA gauna sunkų sezoną išgyvenantis Vilniaus „Žalgiris“. Sostinės klubas iš viso sulauks 960 tūkstančių eurų. Iš šios sumos 260 tūkstančių skiriama už tai, kad kaip šalies čempionai, vilniečiai nepateko į UEFA organizuojamų turnyrų grupių etapą.
Dar 700 tūkstančių eurų „Žalgiriui“ atiteko už dalyvavimą Konferencijų lygos antrajame atrankos etape ir UEFA Čempionų lygos pirmajame etape, kuriame buvo pralaimėta Maltos „Hamrun Spartans“ ekipai. Ši nesėkmė buvo brangi – jei vilniečiai būtų įveikę maltiečius, jų sąskaitą būtų papildžiusi net 1,71 mln. eurų suma.
Trečią pagal dydį premiją tarp Lietuvos komandų užsidirbo Gargždų „Banga“. Praėjusio sezono LFF taurės laimėtojai iškrito antrajame Konferencijų lygos atrankos etape, nusileidę Norvegijos „Rosenborg“ komandai. Gargždų klubas iš UEFA turėtų gauti 525 tūkstančius eurų.
Tuo tarpu Kauno rajono „Hegelmann“ pasitraukė jau po pirmojo Konferencijų lygos atrankos etapo, pralaimėjęs Airijos „St. Patrick’s“ klubui. Už dalyvavimą ši komanda gaus mažiausią išmoką tarp Lietuvos atstovų – 325 tūkstančius eurų.
