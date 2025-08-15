Pirmą kartą tokioje situacijoje atsidūręs E. Černiauskas raudonų kortelių gausą įvardijo kaip patirties stoką

Po rungtynių „Kauno Žalgirio“ treneris Eivinas Černiauskas dėkojo savo žaidėjams už kelionę Europoje.
„Visų pirma, norėčiau padėkoti žaidėjams. Turėjome tikrai gerą laiką, gerą kelionę Europoje“, – po rungtynių duotame interviu sakė E. Černiauskas.
Treneris atskleidė, kad tai pirmas kartas per jo trenerio karjerą, kai tenka treniruoti komandą, kuri 45 minutes žaidžia su dviem mažiau aikštėje esančiais žaidėjais.
„Pirmą kartą man taip, dirbant šį darbą, jog aikštėje liekame be dviejų žaidėjų ir dar tokiu svarbiu momentu. Sudėtingas momentas, bet dėkoju žaidėjams, kurie realiai aštuoniese atlaikė 45 minutes ir tvarkingai gynėsi nuo varžovų atakų“, – po rungtynių duotame interviu sakė E. Černiauskas.
Strategas atskleidė, kad po antrosios raudonos kortelės mintys sukosi jau apie ateitį ir artėjančias kovas A lygoje.
„Mintys po antros raudonos kortelės jau buvo kitose rungtynėse, todėl norėjosi pakeisti žaidėjus, visiems duoti krūvio, leisti pasižaisti tiems žaidėjams, kurie mažiau žaidė europiniuose susitikimuose. Jau žiūrime į ateitį“, – sakė kauniečių treneris.
„Kauno Žalgirio“ dabar laukia įtemptas A lygos tvarkaraštis. Jau šį sekmadienį E.Černiausko auklėtiniai keliaus į Telšius, kur susitiks su „Džiugo“ ekipa.