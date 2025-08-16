„Liverpool“ rungtynių sustabdymą sukėlęs fanas – sulaikytas

Rungtynės buvo sustabdytos 29-ąją minutę, kai „Bournemouth“ žaidėjas Antoine'as Semenyo pranešė, kad yra rasistiškai užgauliojamas.
Merseyside'o policija tądien paskelbė, kad įtariamasis buvo išvarytas iš „Anfield“ stadiono. Šeštadienį buvo paskelbtas situacijos atnaujinimas – vyras buvo sulaikytas.
Vyras bus apklaustas dėl rasiniu pagrindu įvykdyto viešosios tvarkos sutrukdymo, pažymėjo vietos pareigūnai.
„Praėjusi naktis „Anfielde“ liks su manimi amžinai – ne dėl vieno žmogaus žodžių, bet dėl to, kaip visa futbolo bendruomenė stovėjo kartu“, – socialiniame tinkle X rašė žaidėjas.