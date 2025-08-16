Žinios, kurios šviečia.
„Liverpool“ rungtynių sustabdymą sukėlęs fanas – sulaikytas

2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:19
Penktadienio Anglijos „Premier“ lygos atidaromasis mačas tarp „Liverpool“ ir „Bournemouth“ jau pirmojoje pusėje buvo sustabdytas dėl fanų elgesio. Vienas sirgalius dėl to dabar jau sulaikytas.
Rungtynės buvo sustabdytos 29-ąją minutę, kai „Bournemouth“ žaidėjas Antoine'as Semenyo pranešė, kad yra rasistiškai užgauliojamas.
Merseyside'o policija tądien paskelbė, kad įtariamasis buvo išvarytas iš „Anfield“ stadiono. Šeštadienį buvo paskelbtas situacijos atnaujinimas – vyras buvo sulaikytas.
Vyras bus apklaustas dėl rasiniu pagrindu įvykdyto viešosios tvarkos sutrukdymo, pažymėjo vietos pareigūnai.
„Praėjusi naktis „Anfielde“ liks su manimi amžinai – ne dėl vieno žmogaus žodžių, bet dėl to, kaip visa futbolo bendruomenė stovėjo kartu“, – socialiniame tinkle X rašė žaidėjas.
