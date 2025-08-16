Anglijos „Premier“ lygoje – įvarčių lietus net trijose skirtingose rungtynėse

Diena prasidėjo nulinėmis lygiosiomis tarp Birmingemo „Aston Villa“ ir „Newcastle“ komandų nepaisant šeimininkų gynėjo Ezri Konsa 66-ąją minutę gautos raudonos kortelės.
Lygiosiomis baigėsi ir „Brighton“ ir Londono „Fulham“ dvikova po to, kai septintąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę po chaoso baudos aikštelėje kamuolį į vartus nukreipė po keitimo rungtynėse pasirodęs puolėjas Rodrigo Munizas.
Tikroji įvarčių fiesta prasidėjo kituose susitikimuose.
Favorite prieš dvikovą laikyta Londono „West Ham United“ komanda išvykoje net 0:3 (0:0) pralaimėjo lygos naujokei, iš „Championship“ pakilusiai „Sunderland“ ekipai.
Trys įvarčiai krito ir Londone, kur „Tottenham Hotspur“ taip pat 3:0 nugalėjo „Burnley“ komandą. Nors svečiai iš Burnlio miesto atliko 14 smūgų į vartus ir 4 į vartų plotą, atitinkamai po du mažiau nei aikštelės šeimininkai, „Tottenham“ futbolininkai kūrėsi geresnes progas ir jas išnaudojo. Puolėjo Richarlisono sąskaitoje – du įvarčiai.
Du įvarčius mušė ir futbolo superžvaigždė Erlingas Haalandas. Jo atstovaujamas „Manchester City“ klubas išvykoje 4:0 (2:0) sudaužė „Wolves“ futbolininkus.
Sekmadienį futbolo fanų Anglijos „Premier“ lygoje laukia trys susitikimai: Londono „Chelsea“ namie priims „Crystal Palace“, „Nottingham Forest“ susitiks su „Brentford“, o vakarą vainikuos „Manchester United“ ir Londono „Arsenal“ grandų dvikova.
