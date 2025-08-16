Žinios, kurios šviečia.
Anglijos „Premier“ lygoje – įvarčių lietus net trijose skirtingose rungtynėse

2025 m. rugpjūčio 16 d. 22:41
Naujojo Anglijos „Premier“ lygos čempionato sezono antroji diena futbolo gerbėjams nepašykštėjo įvarčių. Jų per trejetą iš penkių mačų buvo sumušta net 10.
Diena prasidėjo nulinėmis lygiosiomis tarp Birmingemo „Aston Villa“ ir „Newcastle“ komandų nepaisant šeimininkų gynėjo Ezri Konsa 66-ąją minutę gautos raudonos kortelės.
Lygiosiomis baigėsi ir „Brighton“ ir Londono „Fulham“ dvikova po to, kai septintąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę po chaoso baudos aikštelėje kamuolį į vartus nukreipė po keitimo rungtynėse pasirodęs puolėjas Rodrigo Munizas.
Tikroji įvarčių fiesta prasidėjo kituose susitikimuose.
Favorite prieš dvikovą laikyta Londono „West Ham United“ komanda išvykoje net 0:3 (0:0) pralaimėjo lygos naujokei, iš „Championship“ pakilusiai „Sunderland“ ekipai.
Trys įvarčiai krito ir Londone, kur „Tottenham Hotspur“ taip pat 3:0 nugalėjo „Burnley“ komandą. Nors svečiai iš Burnlio miesto atliko 14 smūgų į vartus ir 4 į vartų plotą, atitinkamai po du mažiau nei aikštelės šeimininkai, „Tottenham“ futbolininkai kūrėsi geresnes progas ir jas išnaudojo. Puolėjo Richarlisono sąskaitoje – du įvarčiai.
Du įvarčius mušė ir futbolo superžvaigždė Erlingas Haalandas. Jo atstovaujamas „Manchester City“ klubas išvykoje 4:0 (2:0) sudaužė „Wolves“ futbolininkus.
Sekmadienį futbolo fanų Anglijos „Premier“ lygoje laukia trys susitikimai: Londono „Chelsea“ namie priims „Crystal Palace“, „Nottingham Forest“ susitiks su „Brentford“, o vakarą vainikuos „Manchester United“ ir Londono „Arsenal“ grandų dvikova.
