Anglijos „Premier“ lygos startas: čempionai titulo gynybą pradėjo pergale paskutinėmis minutėmis

2025 m. rugpjūčio 16 d. 00:04
Naujasis Anglijos „Premier“ lygos sezonas startavo „Liverpool“ ir „Bournemouth“ rungtynėmis. Vėlų penktadienio vakarą Anglijos čempionai 4:2 (1:0) iškovojo pergalę ir pergalingai pradėjo titulo gynybą.
Prieš rungtynes „Anfield“ stadione tvyrojo susikaupimo akimirka – tylos minute buvo pagerbtas liepą tragiškoje avarijoje žuvęs „Liverpool“ žaidėjas Diogo Jota (28 m.) ir jo brolis Andre Silva.
Pagerbime dalyvavo ir D. Jotos šeimos nariai, atvykę į stadioną. Futbolininkai į aikštę žengė su juodais gedulo raiščiais, o tribūnose sirgaliai laikė plakatus su užrašais „DJ 20“ ir „AS 30“, simbolizuojančiais brolių inicialus ir jų marškinėlių numerius.
„Anfield“ stadione puikiai debiutavo vasarą prie komandos prisijungęs 23-ejų prancūzas Hugo Ekitike. Į „Liverpool“ iš Frankfurto „Eintracht“ atvykęs puolėjas jau 37-ąją minutę pelnė įvartį, išvedusį šeimininkus į priekį (1:0), o vėliau 49 minutę atliko ir rezultatyvų perdavimą Cody Gakpo, kuris padvigubino persvarą (2:0).
Vis dėlto „Bournemouth“ nepasidavė. 64-ąją minutę Antoine’as Semenyo sušvelnino rezultatą (2:1), o po 12 minučių tas pats žaidėjas tiksliu smūgiu išlygino rezultatą (2:2).
Šeimininkai atsakė pačioje rungtynių pabaigoje – 88-ąją minutę Federico Chiesa pelnė įvartį ir vėl išvedė „Liverpool“ į priekį.
O galutinį tašką 90+4 minutę padėjo rezultatyviausias praėjusio sezono žaidėjas Mohamedas Salah, tiksliai užbaigęs ataką ir įtvirtinęs „raudonųjų“ pergalę pirmajame „Premier“ lygos ture.
