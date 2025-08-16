Žinios, kurios šviečia.
J. Sancho – pakeliui į Romą: liko tik viena detalė

2025 m. rugpjūčio 16 d. 17:26
Jadonas Sancho – pakeliui į Romą. „Manchester United“ sutiko parduoti savo saugą, praneša futbolo žurnalistas Fabrizio Romano.
AS „Roma“ „raudoniesiems velniams“ sumokės 20 milijonų svarų išpirką už anglų futbolininką, kuris „Man United“ priklauso nuo 2021-ųjų. Dabar žaidėjo persikėlimui į Italiją liko tik viena kliūtis – paties žaidėjo noras.
Abiems klubams susitarus dėl perėjimo J.Sancho turi nuspręsti, ar nori prisijungti prie „Roma“ ekipos.
Praėjusį sezoną J.Sancho atstovavo Londono „Chelsea“ komandai, kur per 31 rungtynes Anglijos „Premier“ lygoje pelnė tris įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Šią vasarą „Chelsea“ turėjo galimybę pasirašyti 25-erių atletą, tačiau ja nepasinaudojo.
Vietoje to „Chelsea“ vieniems lygos konkurentų sumokėjo 5 milijonų svarų baudą.
