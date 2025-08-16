M. Salah – naujo įspūdingo „Premier“ lygos rekordo autorius

Egiptiečių futbolo superžvaigždė tapo pirmuoju žaidėju lygos istorijoje, per pirmąsias „Premier“ lygos turų rungtynes pelniusiu 10 įvarčių.
M.Salah atstovaujamas „Liverpool“ klubas tik paskutiniosiomis rungtynių minutėmis išsigelbėjo žaisdami namuose. Esant rezultatui 2:2, Federico Chiesa 88-ąją minutę išvedė čempionus į priekį, o Egipto žvaigždė 4-ąją pridėto laiko minutę tiksliu smūgiu į tolimąjį vartų kampą susitikimą uždarė.
M.Salah arba įmušė įvartį, arba atliko rezultatyvų perdavimą visuose pirmo turo mačuose būdamas „Liverpool“ žaidėju:
- 2017 m. įvartis su „Watford“,
- 2018 m. įvartis su „West Ham“,
- 2019 m. įvartis ir rezultatyvus perdavimas su „Norwich“,
- 2020 m. trys įvarčiai su „Leeds United“,
- 2021 m. įvartis ir du rezutatyvūs perdavimas su „Norwich“,
- 2022 m. įvartis su „Fulham“,
- 2023 m. rezultatyvus perdavimas su „Chelsea“,
- 2024 m. įvartis ir rezultatyvus perdavimas su „Ipswich Town“,
- 2025 m. įvartis su „Bournemouth“.
Su 187 įvarčiais visų laikų „Premier“ lygos įmuštų įvarčių rikiuotėje M.Salah dalinasi ketvirtąją vietą kartu su Andrew Cole'u. Pirmas sąraše – legendinis Alanas Sheareris.