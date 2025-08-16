Skandalas Lenkijoje ir Izraelyje: politiniai sirgalių plakatai iššaukė tarptautinį atsaką

„Rakow“ atsakomajame mače ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., neutralioje aikštelėje Vengrijoje, Debrecene, nugalėjo svečius iš Izraelio ir pateko į paskutinį atrankos etapą, kuriame susigrums su „Kauno Žalgirį“ nugalėjusia Kerdžalų „Arda“ komanda. Visgi skandalą sukėlė toli gražu ne tai.
Jau pirmosiose serijos rungtynėse Čenstakavoje lenkų sirgaliai pasirinko provokuojančią pusę ir iškėlė plakatą, kuriame aiškiai opozicionavo Izraelio vykdomai karinei operacijai Gazos ruože: „Izraelis žudo, o pasaulis tyli.“
Tai iššaukė aštrią reakciją Izraelyje. „Rakow“ komandos fanai buvo paskmerkti, o lenkų žiniasklaida buvo kaltinama pernelyg dideliu fokusavimusi į iškeltą plakatą.
Po savaitės Vengrijoje vykęs atsakomasis susitikimas ne tik, kad nenumalšino aistrų, o jas dar labiau įkaitino. Dar iki rungtynių treniruočių metu įvyko konfliktas tarp abiejų komandų žaidėjų, baigęsis susistumdymu, kai lenkų žaidėjai netinkamu laiku įsiveržė į stadioną.
Tuo tarpu Rungtynių metu „Maccabi“ fanų sektoriuje buvo iškeltas plakatas su žodžiais: „Žudikai nuo 1939“, kaltinantis lenkus žydų žudymu Antrojo pasaulinio karo metu.
Mačo metu vienas Izraelio fanas buvo pastebėtas simbolizuojantis atliekamą lytinį aktą su sekso lėle, apsiausta Lenkijos vėliava.
Lenkijoje kilo didžiulis skandalas, privertęs pasisakyti net ir šalies prezidentą Karolį Nawrockį.
„Skandalingas Haifos „Maccabi“ fanų plakatas žeidžia Lenkijos piliečių – Antrojo pasaulinio karo aukų, tarp kurių ir trys milijonai žydų – atminimą. Kvailumas, kurio negali pateisinti jokie žodžiai“, – socialiniame tinkle X rašė politikas.
Pasisakė ir Izraelio ambasada Lenkijoje:
„Šlykštus kai kurių „Maccabi“ fanų elgesus mače su „Rakow“. Tokiems žodžiams ir veiksmams – iš bet kurios pusės – nėra vietos nei stadione, nei kur kitur. Niekada! Tokie gėdingi incidentai neatspindi daugumo Izraelio fanų dvasios.“
„Rakow“ klubas išplatino pranešimą, kuriame netgi teigia parašę prašymą išmesti „Maccabi“ klubą iš visų kito sezono europinių turnyrų.
„Dėl gėdingų Haifos „Maccabi“ fanų incidentų ketvirtadienio mače Debrecene nusiuntėme oficialų krepimąsi į UEFA reikalaudami, be kita ko, kad Izraelio klubas dėl pakartotinių nusižengimų būtų pašalintas iš Europos turnyrų kitame sezone.
Nesutinkame su istorinės tiesos iškraipymu. Lenkai rizikavo savo gyvybėmis slėpdami žydus ir organizavo rezistenciją prieš nacių Vokietiją. 7280 lenkų už savo nesavanaudišką pagalbą buvo pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Tarp jų – ir žmonės iš Čenstakavos, kaip Edwardas Konarskis, Brustų ir Mielczarekų šeimos, Tėvas Boleslowas Wroblewskis. Tikimės UEFA atstovų pagalbos ir paramos.“
Įdomu tai, kad lenkų sirgaliai Vengrijos teritorijoje užpuolė Izraelio komandos sirgalius vežusį autobusą, praneša šalies žiniasklaida.
Už savo klubo sirgalių elgesį vėliau atsiprašė ir „Maccabi“ prezidentas Yakovas Shaharas, turintis lenkiškų šaknų.
„Man plakatas tikrai nepatiko, visiškai jam prieštarauju. Turime problemą su tam tikrais 100–150 žmonių, kurie kelia klubui problemas. Galiu patikinti, kad to taip nepaliksime. Esame pasirengi nubausti tuos žmones“, – lenkų žiniasklaidai teigė Y.Shaharas.