„Žalgirio“ sugrįžimas į pergalių kelią negrąžino sirgalių šiltų jausmų treneriui

„Riterių“ komandą į priekį rungtynių pradžioje išvedė Leifo Estevezo tiksliai užbaigta ataka, tačiau netrukus po rikošeto rezultatą išlygino Liviu Antalis, o antrojo kėlinio viduryje pergalingą įvartį įmušė po keitimo aikštėje pasirodęs Machopas Cholas.
Po praėjusių rungtynių komandos sudėtyje įvyko penki pasikeitimai – nuo pradžių žaid4 M. Šetkus, D. Salčinovičius, K. Bička, N. Mihajlovičius ir K. Hadji.
Rungtynių pradžioje varžovų vartams grasino Ovidijaus Verbicko tolimas smūgis
14 min. svečiai išsiveržė į priekį – kontratakoje L. Estevezas išvengė nuošalės ir atsidūręs vienas prieš vieną smūgiavo tiksliai.
Greitai pavyko rezultatą išlyginti. 21 min. po N. Mihajllovičiaus smūgio rikošetu atšokusį kamuolį į vartus nukreipė L. Antalis.
35 min. greitoje atakoje po L. Antalio perdavimo K. Hadji turėjo idealų šansą, bet baudos aikštelėje ilgai stabdėsi kamuolį ir smūgį užstojo vartininkas.
36 min. po L. Antalio smūgio galva kamuolį sugavo varžovų vartų sargas.
Antrojo kėlinio pradžioje pora kartų – iš toli ir galva– pavojingai smūgiavo J. Kendyšas.
53 min. varžovų vartininkas atrėmė tolimą N. Mihajlovičiaus smūgį, o 55 min. – O. Verbicko smūgį iš dešinio krašto.
56 min. pavojingai galva smūgiavo „Riterių“ žaidėjas A. Kaulinis, o 58 min. M. Cholo smūgį blokavo gynėjas.
64 min. netiksliai iš baudos aikštelės vidurio smūgiavo G. Matulevičius.
„Žalgirio“ spaudimas pagaliau davė rezultatą 68 min. Po G. Matulevičiaus perdavimo baudos aikštelėje iš krašto tiksliai smūgiavo M. Cholas.
Baigiantis pagrindiniam laikui šansą turėjo ir svečiai – po kampinio pavojingai galva smūgiavo M. Rutkovskis.
Per pridėtinį laiką galimybe nepasinaudojo K. Lukaševičius, kuris galva iš arti mušė pro šalį, ir varžovų žaidėjas J. Usavičius.
Tačiau rungtynių metu „Žalgirio“ sirgaliai ir toliau reiškė nepasitenkinimą treneriu Vladimiru Čeburinu. Ištikimiausi komandos gerbėjai iškėlė plakatą „Kontraktas yra, sąžinės nėra“.