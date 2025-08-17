Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasFutbolas

Įvarčių lietus pirmame kėlinyje „Hegelmann“ leido švęsti pergalę namuose

2025 m. rugpjūčio 17 d. 22:04
Lrytas.lt
„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje įvyko 25-asis turas, kur pergalę namuose iškvojo Kauno rajono „Hegelmann“. Andriaus Skerlos auklėtiniai pirmajame kėlinyje per 22 minutes pelnė 3 įvarčius bei rezultatu 3:1 šventė pergalė prieš „Panevėžį“.
Daugiau nuotraukų (12)
Pačiomis pirmomis rungtynių minutėmis darbo turėjo Vytautas Černiauskas, pastarasis buvo priverstas gintis nuo Patricko Popescu bei Domanto Antavičiaus smūgių. Aktyvi susitikimo pradžia mėlynai baltiems davė vaisių – jau 12-ąją minutę perdavimo iš gilumos sulaukęs Kaderas Njoya Abdelas, turėjęs daug erdvės, nuginklavo varžovų vartų sargą.
16-ąją minutę Lucas de Vega baudos aikštelėje surado Faustą Stepomavičių, šis kamuolį siuntė į vartų kampą, tačiau svečiai ilgai džiaugtis negalėjo. Dublį vos per porą minučių pelnė P. Popescu, abu įvarčiai atrodė panašiai – Leo Ribeiro surado rumuną, pastarasis abu sykius privertė V. Černiauską kamuolį traukti iš vartų tinklo.
77-ąją minutę padirbėti turėjo Vincentas Šarkauskas, vartų sargas atrėmė tolimą L. de Vegos šūvį, vos po poros momentų klydo V. Černiauskas, kamuolį į tuščius vartus galėjęs siųsti K. Njoya Abdelas geru šansu pasižymėti nepasinaudojo.
Sužaidus 25-ojo turo rungtynes „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje „Hegelmann“ su 49 taškais rikiuojasi už „Kauno Žalgirio“, savo ruožtu, pralaimėjimą patyręs „Panevėžys“ su 31 tašku rikiuojasi septintas.
Kauno Hegelmann Litauenfutbolo klubas PanevėžysA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.