SportasFutbolas

Retas taisyklių pažeidimas išgelbėjo „Chelsea“ nuo pralaimėjimo

2025 m. rugpjūčio 17 d. 18:02
Lrytas.lt
Pasaulio čempionai Londono „Chelsea“ futbolininkai tik per plauką išvengė pralaimėjimo pirmose Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse.
„Chelsea“ namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Londono „Crystal Palace“ ekipa.
13-ąją minutę Eberechi Eze atliko labai galingą baudos smūgį į viršutinį vartų kampą ir „Chelsea“ vartų sargas Roberto Sanchezas buvo bejėgis bandydamas išsaugoti vartus sausus.
Tačiau atliekant smūgį „Crystal Palace“ gynėjas Marcas Guehi bandydamas pravalyti erdvę skriejančiam kamuoliui nustūmė Moisesą Caicedo ir teisėjas keliavo peržiūrėti situaciją per VAR.
Pražanga užfiksuota nebuvo, tačiau įvartis buvo neįskaitytas.
„Chelsea“ ekipa gelbėjo itin retai futbole taikoma taisyklė. M.Guehi kovodamas dėl ploto per daug priartėjo prie varžovų gyvatvorės ir tokiu būdu pažeidė taisykles.
Per likusį rungtynių laiką abi komandos kūrėsi nemažai progų, tačiau jos nebuvo itin pavojingos ir mačas baigėsi be įvarčių.
Kitose rungtynėse „Nottingham Forest“ klubas namuose 3:1 (3:0) susitvarkė su „Brentford“.
2 įvarčius nugalėtojams pelnė Chrisas Woodas, kartą pasižymėjo Danas Ndoye.
Svečių gretose nuo 11 metrų pasižymėjo Igoris Thiago.
