Su žiniasklaida kurį laiką nebendravęs V. Čeburinas nutraukė tylą

Po Vilniaus „Žalgirio“ pergalės V.Čeburinas pats stojo prieš kameras ir nusprendė pasidalinti komentaru apie pergalingas rungtynes prieš to paties miesto „Riterius“ (2:1).
„Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai, viso mačo metu jie įrodė, kad jiems rezultatas yra svarbus, kad jie nori pergalių“, – samprotavo V.Čeburinas.
Tiesa, rungtynių metu „Žalgirio“ namų stadione jis sulaukė dar vieno sirgalių pareiškimo.
„Kontraktas yra, sąžinės nėra“, – plakatą su šiuo užrašu pirmojo kėlinio viduryje iškėlė Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliai.
Jie jau ne pirmą savaitę reikalauja trenerio V.Čeburino atsistatydinimo.