Su žiniasklaida kurį laiką nebendravęs V. Čeburinas nutraukė tylą

2025 m. rugpjūčio 18 d. 10:33
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirį“ treniruojantis Vladimiras Čeburinas priminė apie save. Daugiau nei savaitę trukusio laikotarpio metu futbolo specialistas iš Kazachstano atsisakydavo po rungtynių bendrauti su žiniasklaidos atstovais, vietoje savęs atsiųsdamas asistentą. Vis dėlto sekmadienį viskas grįžo į senas vėžes.
Po Vilniaus „Žalgirio“ pergalės V.Čeburinas pats stojo prieš kameras ir nusprendė pasidalinti komentaru apie pergalingas rungtynes prieš to paties miesto „Riterius“ (2:1).
„Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai, viso mačo metu jie įrodė, kad jiems rezultatas yra svarbus, kad jie nori pergalių“, – samprotavo V.Čeburinas.
Tiesa, rungtynių metu „Žalgirio“ namų stadione jis sulaukė dar vieno sirgalių pareiškimo.
„Kontraktas yra, sąžinės nėra“, – plakatą su šiuo užrašu pirmojo kėlinio viduryje iškėlė Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliai.
Jie jau ne pirmą savaitę reikalauja trenerio V.Čeburino atsistatydinimo.
