A lygos turo apžvalga: staigmenų neužfiksuota

Grandis. Marijampolės „Sūduva“ nutraukė ketverių nelaimėtų rungtynių seriją, kai namuose pavyko likviduoti deficitą ir 2:1 įveikti Gargždų „Bangą“. Donato Vencevičiaus treniruojama komanda nuo artimiausių konkurentų padidino pranašumą iki 6 taškų.
Pergalė dar saldesne tapo dėl to, jog nė vienas gynėjų grandies futbolininkas nežaidė sau labiausiai įprastoje pozicijoje. Dėl traumos nerungtyniavęs kapitonas Aleksandras Živanovičius praleido pirmąją dvikovą šiemet.
Sugrįžimas. „Banga“ pralaimėjo antrą kartą iš eilės ir artimiausią trečiadienį dar stos į kovą atidėtose 22-ojo turo rungtynėse Panevėžyje. Traumų išretinta ekipa pasipildė vienu pasveikusiu svarbiu futbolininku.
Dvikovoje Marijampolėje į aikštę po trijų mėnesių pertraukos buvo mestas Natanas Žebrauskas, kuris patyrė traumą gegužės 18 dienos mače Šiauliuose. „Banga“ su 28 taškais turnyro lentelėje rikiuojasi aštunta.
Tikėjimas. Kauno rajono „Hegelmann“ klubas nepaleidžia į priekį lyderio – namuose 3:1 įveiktas „Panevėžys“. Visi akistatos įvarčiai buvo pelnyti per pirmąsias 22 minutes.
Po dvikovos mėlynai baltų vyr. treneris Andrius Skerla išreiškė pasitikėjimą rumunu Patricku Popescu. Praėjusiais metais sužibėjęs saugas išsiskyrė dubliu, pasižymėdamas pirmą kartą nuo gegužės 24 dienos.
Įvarčiai. Raudondvario stadione ir vėl taikliu smūgiu džiaugėsi Kaderas Njoya Abdelas, kuris su 11 įvarčių tapo vienvaldžiu snaiperių klasifikacijos lyderiu. Kamerūnietis iš šešerių pastarųjų rungtynių pasižymėjo net penkeriose, o komandos draugas Leo Ribeiro yra atlikęs jau 11 rezultatyvių perdavimų.
Kitoje barikadų pusėje kamuolį į oponentų vartus pasiuntė 21-erių Faustas Steponavičius. Panevėžiečiui tai buvo pirmasis karjeros įvartis Lietuvos čempionate.
Charakteris. „Kauno Žalgiris“ po mažiau negu 72 valandų rungtyniavo Telšiuose, kur vietos „Džiugą“ po atkaklios kovos įveikė rezultatu 2:1. Strategas Eivinas Černiauskas pasidžiaugė futbolininkų charakteriu – tai leido išlaikyti 3 taškų persvarą prieš „Hegelmann“.
Kauniečiai ir toliau rungtyniaus intensyviu tvarkaraščiu, jo metu artimiausiomis savaitėmis teks sužaisti trejas atidėtas rungtynes. Pirmosios iš jų – trečiadienį Saulės mieste.
Svetingumas. „Džiugas“ vėl namuose žaidė lygiai su varžovu, tačiau patyrė šeštą pralaimėjimą ir su 10 taškų lenkia tik apatines dvi komandas. Per 12 mačų Telšiuose bei Kretingoje ir Klaipėdoje, kur po sykį buvo rungtyniauta namų ekipos statusu, džiugiečiai pelnė tik 8 įvarčius.
Vis dėlto, panašu, kad puolimą gali išjudinti liepos mėnesį atvykęs Ronaldas Sobowale. 28-erių futbolininkas pasižymėjo antrame mače iš eilės, įmušdamas efektingą įvartį.
Keitimai. Vilniaus „Žalgiris“ per pastarąsias septynerias rungtynes džiaugėsi penktąja pergale – derbyje 2:1 nugalėti to paties miesto „Riteriai“. Žalgiriečiai su 35 taškais aplenkė „Džiugą“, pakilo į 5-ąją vietą bei po trečiadienio dvikovų gali šoktelėti dar laipteliu.
Nelengvame mače svarią įtaką turėjo du antrame kėlinyje pasirodę žaidėjai – Giedrius Matulevičius bei Machopas Cholas. Pirmasis asistavo, antrasis – pelnė įvartį. M. Cholas nuo birželio 25 dienos sužaidė vos 90 minučių.
Atkarpa. „Riteriai“ bei Alytaus DFK „Dainava“ savo sąskaitoje turi po 14 taškų, tiesa, Dzūkijos ekipa dar trečiadienį žais atidėtą mačą su „Žalgiriu“.
Gintauto Vaičiūno treniruojamai komandai artimiausios dvejos rungtynės – puiki proga pataisyti situaciją turnyro lentelėje. Artimiausią penktadienį „Riteriai“ priims „Džiugą“, o vasaros pabaigoje uždarys trečią ratą su dainaviečiais.
