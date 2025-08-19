Rugpjūčio mėnesį „Žalgirio“ klubo dalininkė Eleonora Kasperūnienė paviešino laišką, kuriame tikinama, kad V. Venslovaitienė sufabrikavo klubo akcijų perrašymą ekipos vadovei ir jokio sandėrio nebuvo.
„2025 m. liepos 28 d. vienašališkai pasirašytas dokumentas, kuriuo neva perleidžiu savo dalį FK „Žalgiris“. Tai dokumentas iš 2010 metų, kurį pasirašiau manydama, kad dalį įsigys konkretus žmogus. Tačiau sandėris neįvyko – kitoje pusėje parašas niekada nebuvo padėtas.
Po penkiolikos metų, 2025-aisiais, prie to dokumento pasirašė Vilma Venslovaitienė – šiuo metu einanti klubo vadovės pareigas – ji pateikė jį kaip galiojančią sutartį.
Turiu pasakyti tiesiai: su V.Venslovaitiene jokio susitarimo nebuvo, jokie pinigai nebuvo perduoti, dokumentas neatitinka šiandieninės realybės – valiuta litais, nebegaliojantis adresas, senas juridinis klubo pavadinimas, joks sutikimas nebuvo duotas – nei 2025 m. nei anksčiau“, – žalgiriečių sirgaliams parašė klubo dalininkė E.Kasperūnienė.
TV3 žurnalistas Mantas Krasnickas skelbia, jog dėl V.Venslovaitienės veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tą jam patikino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Kiek anksčiau TV3 skelbė, kad buvo renkama informacija pagal LR BK 300 str. ir LR BK 182 str.
Baudžiamojo kodekso 182 str. „sukčiavimas“ 1 dalyje nurodoma, jog nusikaltusiam asmeniui gali būti baudžiamas „viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“.
300 str. nurodoma atsakomybė už „Dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu“.
„Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“, – rašoma pirmajame straipsnio punkte.
