Rekordo besiekiant: kurios futbolo rinktinės rungtynės iki šiol Lietuvoje sutraukė didžiausias minias

Per tris susitikimus lietuviai kol kas du kartus sužaidė lygiosiomis bei patyrė pralaimėjimą svečiuose Lenkijos rinktinei, o rugsėjį Kaune priims Maltos ir Nyderlandų nacionalines komandas.
Pastarasis susitikimas su Europos futbolo grandais yra pasitinkamas šūkiu „Rekordas artėja“, mat tikimasi, kad rungtynės su Nyderlandų komanda sutrauks rekordinę šalies rinktinės žiūrovų Lietuvoje auditoriją.
Bilietus į rungtynes, kurie sparčiai mažėja, kviečiame įsigyti čia, o šioje nuorodoje rasite bilietus į rugsėjo 4 dienos susitikimą su Malta.
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas oficialiai talpina kiek daugiau nei 15 tūkstančių žmonių, tad jei rugsėjo 7-ąją susitikimą stebės sausakimšas stadionas, bus pagerintas visų laikų rinktinės rungtynių Lietuvoje lankomumas.
Dabartinis rekordas buvo pasiektas 1995-ųjų rungtynėse Vilniuje su Italijos rinktine, kurias lietuviai pralaimėjo minimaliu skirtumu 0:1. Oficialus rekordas šiuo metu yra laikomas 15 000 sirgalių, visgi, tais laikais buvo galimos paklaidos į abi puses, tai visiškai tikslus tądien rungtynes stebėjusių sirgalių skaičius yra nežinomas.
Kurį laiką šio rekordo pagerinti nebuvo įmanoma fiziškai, nes rinktinė savo rungtynes žaidė dar sename, nerenovuotame Dariaus ir Girėno stadione bei buvusiame LFF stadione Vilniuje, o tame pačiame buvusiame „Žalgirio“ stadione 9500 žmonių stebėjo Lietuvos rinktinės rungtynes su Kroatija.
2023-aisiais rinktinei oficialiai sugrįžus į renovuotą Dariaus ir Girėno stadioną buvo pasiekti trys kiti geriausi rinktinės rungtynių lankomumai. Pavyzdžiui, 2023-aisiais birželį Kaune rungtynes su Bulgarija stebėjo net 14 230 sirgalių.
Trečia vieta lankomiausių rinktinės rungtynių kategorijoje atitenka Lietuvos ir Juodkalnijos dvikovai 2023-ųjų rudenį. Tąkart net 11 328 sirgaliai stebėjo dramatišką Fedoro Černycho smūgį paskutinėmis rungtynių minutėmis, išplėšusį lietuviams dramatiškas lygiąsias 2:2.
Iškart po šios dvikovos rikiuotėje matome jau šių metų kovo mėnesio susitikimą, kuriame lietuviai priėmė Suomijos futbolininkus. Tuomet rungtynes stadione stebėjo 10 421 sirgalius, kuris išvydo Armando Kučio bei Gvido Gineičio smūgius, kurie padėjo lietuviams iškovoti tašką.
Gausus sirgalių skaičius stadione apsilankė ir 2023-ųjų rungtynėse su Serbija – tada susitikimą gyvai stebėjo 8 586, o tai yra septintas oficialiai užfiksuotas sirgalių rungtynėse skaičius.