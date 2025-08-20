Fanų protesto prieš V. Venslovaitienę pažymėtame mače Vilniaus „Žalgiris“ išleido pergalę paskutinėmis minutėmis

Pirmas įvartis buvo pelnytas 54 minutę, kai Machopas Cholas išvedė „Žalgirį“ į priekį, tačiau 90 minutę alytiškiai sugebėjo išlyginti rezultatą.
Tuo metu „Pietų IV“ sektorius, kuriame paprastai būna ištikimiausi „Žalgirio“ sirgaliai, buvo tuščias, tačiau ant jo pastebėti plakatai su aiškiomis žinutėmis.
Fanai ir toliau reikalauja trenerio V. Čeburino atsistatydinimo, tačiau sostinės komandos sirgaliai šį kartą nepamiršo ir jau buvusios klubo diretorės V. Venslovaitienės, kurios nubrauktas veidas taip pat atsispindėjo plakate.
Antrajame kėlinyje fanai iškėlė plakatą su V.Venslovaitienei skirtu užrašu.
„Mes perkam dalis, grąžą pasilik sau!“
Tai buvo priminimas apie V. Venslovaitienės žodžius, kai ji pasiūlė sirgaliams galimybę įsigyti dalį klubo.
Kitose A lygos rungtynėse čempionato lyderis „Kauno Žalgiris“ nesugebėjo įveikti „Šiaulių“ ekipos, o mačas baigėsi lygiosiomis 2:2. „Kauno Žalgiris“ išlieka pirmoje vietoje su 53 taškais, o „Šiauliai“ užima 4-ąją poziciją su 37 taškais.
Trečiajame trečiadienio A lygos mače „Panevėžys“ namuose 1:0 pranoko Gargždų „Bangą“.
Vilniaus ŽalgirisAlytaus DainavaVilma Venslovaitienė
