Žinios, kurios šviečia.
Sportas Futbolas

K. Mbappe įvartis atvedė „Real“ į pirmąją sezono pergalę

2025 m. rugpjūčio 20 d. 00:07
Lrytas.lt
Kyliano Mbappe vedamas Madrido „Real“ pirmose Ispanijos futbolo čempionato „La Liga“ rungtynėse namuose 1:0 (0:0) palaužė „Osasuna“ ekipą.
Pirmajame kėlinyje „Karališkasis“ klubas kūrėsi daug progų, tačiau nei viena jų nebuvo itin pavojinga.
Antroje rungtynių pusėje ir vėl aikštėje dominavo Madrido ekipa, o Kylianas Mbappe 50-ąją minutę varžovų baudos aikštelėje išprovokavo pražangą ir uždirbo 11 metrų baudinį, kurį pats ir stojo realizuoti.
Vartininką suklaidinęs prancūzas nestipriai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Real“ komandą į priekį.
Po įvarčio šeimininkai ir toliau kontroliavo situaciją aikštelėje, o per pridėtą laiką „Osasunos“ šansai buvo palaidoti, kuomet teisėjas dėl nesportiško Abelio Bretones veiksmo nusprendė parodyti raudoną kortelę.
Antrajame ture Madrido futbolininkai susitiks su Ovjedo „Real“ ekipa, o „Osasuna“ stos į kovą prieš „Valencia“.
Madrido RealKylianas MbappeOsasuna
