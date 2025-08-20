Krizė Prancūzijos futbole – pirma komanda gaus mažiau pinigų nei gavo paskutinė

Rugpjūčio 15-ąją „Ligue 1“ į pasaulį paleido „Ligue 1+“ platformą, kur už 15 eurų mokestį Prancūzijos lygos gerbėjai gali sekti visą šio turnyro veiksmą.
Interviu prancūzų sporto žiniasklaidos gigantui „L'Equipe“ „LFP Media“, įmonės, atsakingos už lygos transliacijas, vadovas Nicolas de Tavernost teigė, kad jau daugiau nei 600 tūkstančių žmonių įsigijo vienokio ar kitokio tipo transliacijų paketą.
Visgi „L'Equipe“ skaičiuoja, kad atsisakius tradicinio modelio, kai transliacijų teisės yra parduodamos išskirtinai televizijoms, tai klubams neišeis į naudą.
Iš lygos pajamų 208,5 milijono eurų keliaus komandoms, dar 129,1 milijono yra už tarptautinių rungtynių transliacijų teises. Visgi tai yra pinigai prieš mokesčius. Atėmus mokesčius ir susimokėjus kompanijai, atsakingai už „LFP Media“ sukūrimą, komandoms liks tik 80,5 milijono, iš kurių – 35,6 skirti europinių turnyrų dalyviams.
Pagal dabartinę situaciją, pirmoji 2025–2026 m. sezone likusi komanda gaus mažiau pinigų nei gavo paskutine praėjusiame sezone likusi „Montpellier“: jei, tarkime, laimi „Paris Saint-Germain“, jie už tai gautų 4,67 milijono eurų, kai tuo tarpu lygos dugne buvusi komanda šiemet gavo 5,18 milijono eurų. Tai – daugiau nei 3,5 karto mažesnė suma nei PSG užsidirbo už praėjusį sezoną.
Lyga tikisi pritraukti 1,1–1,2 milijono transliacijų platformos prenumeratorių ir pasiekti 151 milijoną eurų pajamų.
Įdomu tai, kad „Ligue 1“ dėrėjosi dėl partnerystės pratęsimo su ilgamečiu partneriu, Prancūzijos televizijos milžinu „Canal+“, kuris būtų valdęs naująją transliacijų platformą, tačiau susitarimas netikėtai neseniai sužlugo, pažymi „L'Equipe“.