Paaiškėjo, kokią premiją už žygį Europoje uždirbo „Kauno Žalgirio“ futbolo klubas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 15:47
Žygį UEFA Europos klubinių atrankų kovose jau pabaigė visos Lietuvai atstovavusios ekipos. Šiemet arčiausiai europinės svajonės buvo „Kauno Žalgirio“ futbolo klubas, bet ir jo viltis praėjusią savaitę sudaužė bulgariškas iššūkis.
Kauno komanda nužygiavo iki trečiojo UEFA Europos Konferencijų lygos etapo ir savo kraitį papildė didžiausia premija tarp visų Lietuvos klubų.
Iš viso kauniečiai už pasirodymą tarptautinėje arenoje gaus 1,075 mln. eurų premiją.
Antrą pagal dydį premiją tarp Lietuvos klubų susikraus Vilniaus „Žalgiris“.
Nors Vladimiro Čeburino auklėtiniai kalnų nenuvertė, bet keliaudami „čempionų keliu“ jie klubui uždirbo 960 tūkst. eurų siekiančią premiją.
Gargždų „Banga“ šiemet iš UEFA gaus 525 tūkst. eurų premiją, o Kauno rajono „Hegelmann“ kišenes papildys 325 tūkst. eurų suma.
