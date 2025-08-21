Orai
2025 m. rugpjūčio 21 d. 08:01
„Panevėžys“ pirmą kartą šiemet įveikė „Bangą“
2025 m. rugpjūčio 21 d. 08:01
Lrytas.lt
Futbolo klubas „Panevėžys“ trečiadienį namuose pirmą kartą šį sezone palaužė Gargždų „Bagos“ ekipą.
Rolando Vrabeco auklėtiniai namuose šventė pergalę 1:0 (0:0).
Nugalėtojams įvartį 49-ąją minutę pelnė Ariagneris Smithas.
Panevėžio ekipa su 34 taškais po 25 turų rikiuojasi 7-oje vietoje. „Banga“ turėdama 28 taškus užima 8-ąją poziciją.
futbolo klubas Panevėžys
Gargždų Banga
A lyga