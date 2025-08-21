„Šiauliai“ nutraukė „Kauno Žalgirio“ pergalių seriją

Rezultatyviame pirmame kėlinyje pirmieji į priekį išsiveržė šiauliečiai. 29-ąją minutę tolimą perdavimą atliko Danielis Romanovskis, kuris stebėjo, kaip neužtikrintai sužaidė Rokas Lekiatas bei gautu šansu pasinaudojo Eligijus Jankauskas.
Tiesa, pranašumu Saulės miesto atstovai ilgai nesidžiaugė. 35-ąją minutę kampinio metu kamuolį galva į savo buvusios komandos vartus nukreipė Rokas Lekiatas, dar po poros minučių efektingą smūgį atlikęs Temuras Čogadzė išvedė „Kauno Žalgirį“ į priekį.
Po pertraukos buvo pelnytas vienas įvartis, išplėšęs šeimininkams tašką. 83-iąją minutę po pakelto kampinio neseniai prie Saulės miesto klubo prisijungęs Nojus Stankevičius nepriekaištingai mušė galva.
„Kauno Žalgiris“ pirmauja su 53 taškais, šiauliečiai sąskaitoje – 37 taškai bei 4-oji pozicija.