Kuriozas JAV: išvarytas J. Mascherano komandai vadovavo per telefoną

2025 m. rugpjūčio 21 d. 14:14
JAV futbolo lygos taurės rungtynėse užfiksuota kuriozinis momentas. Raduoną kortelę užsidirbęs „Miami Inter“ treneris Javieras Mascherano pradėjo komandai vadovauti... telefonu.
Prieš antrąjį kėlinį treneris „Inter“ strategas buvo pašalintas iš aikštės už ginčus su rungtynių arbitru dėl „per ilgo“ pridėto laiko.
Buvęs legendinis futbolininkas buvo priverstas rungtynes stebėti iš tribūnų, o komandai vadovauti ėmėsi jo asistentas Leandro Stillitano.
Visgi kameros užfiksavo, jog L. Stillitano nesulaukė didelės galimybės pasireikšti.
J. Mascherano nebandydamas slėpti telefonu emocingai aiškino nurodymus kitam asistentui Lucasui Rodriguezui Pagano, kuris vėliau įgarsino išvaryto trenerio mintis.
„Inter“ taurės ketvirtfinalyje dviejų Luiso Suarezo realizuotų baudinių dėka 2:1 nugalėjo „Tigres UANL“ ekipą.
J. Mascherano negalės vadovauti komandai pusfinalyje, tačiau dėl bendravimo telefonu strategui gali būti pritaikyta dar griežtesnė bausmė.
