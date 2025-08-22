„Chelsea“ varžovų tvirtovėje suvarpė „West Ham United“

„West Ham United“ į priekį išsiveržė jau 6-ąją minutę. Šeimininkai savoje aikštės pusėje perėmė kamuolį ir Lucas Paqueta bėgdamas link vartų ieškojo, kam perduoti kamuolį.
Visgi pastebėjęs, jog varžovai rūpinasi ne brazilu, o jo komandos draugais, L.Paqueta pats atliko galingą smūgį į dešinįjį vartų kampą ir vartuose stovėjęs Robertas Sanchezas neturėjo galimybių sulaikyti kamuolio.
15-ąją minutę rezultatas tapo lygus. Po kampinio Marcas Cucurella su galva numetė kamuolį už savęs, o Joao Pedro iš kelių metrų kamuolį nukreipė į vartų tinkle.
Tačiau prireikė vos 2 minučių, kad šeimininkai vėl pelnytų įvartį. Po kilusio minimalaus chaoso baudos aikštelėje Niclas Fullkrugas sugebėjo pasižymėti tiksliu smūgiu.
Visgi po VAR peržiūros teisėjai pastebėjo minimalią nuošalę ir stadione susirinkusių sirgalių nelaimei įvartis buvo atšauktas.
O „Chelsea“ 23-ąją minutę pelnė savo antrąjį įvartį. Po perdavimo į baudos aikštelę pirmasis prie kamuolio suskubo Pedro Neto ir iš kelių metrų pelnė įvartį.
34-ąją minutę į šeimininkų vartus krito ir trečiasis įvartis. J.Pedro įspūdingu reidu įsiveržė į baudos aikštelę ir atliko juvelyrinį perdavimą link vartų, kur kamuolį į vartus nukreipė Enzo Fernandezas.
Patyčios antroje rungtynių pusėje tęsėsi. 54-ąją minutę po kampinio Madsas Hermansenas nesugebėjo sugraibyti kamuolio ir Moisesas Caicedo pelnė nesunkų įvartį į tuščius vartus.
Prabėgus vos 4 minutėms „Chelsea“ pelnė dar vieną įvartį po kampinio. Baudos aikštelėje J.Pedro atliko papildomą perdavimą su galva, o M.Hermansenas nespėjo pirmasis prie kamuolio ir Trevoh Chalobah pelnė savo įvartį.
Pirmose „Premier“ lygos rungtynėse „Chelsea“ sužaidė lygiosiomis 0:0 su Londono „Crystal Palace“ ekipa, o „West Ham United“ ekipa 0:3 nepasipriešino „Sunderland“ klubui.