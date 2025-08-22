Žinios, kurios šviečia.
SportasFutbolas

„Džiugas“ pratęsė „Riterių“ nesėkmių seriją

2025 m. rugpjūčio 22 d. 23:35
Lrytas.lt
„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje startavo 26-asis turas, kuriame susitiko Vilniaus „Riteriai“ ir Telšių „Džiugas“. Du įvarčius pelnę telšiškiai šventė užtikrintą pergalę rezultatu 2:0 (1:0).
Jau pirmosios telšiškių atakos metu į veiksmą aikštėje teko įsitraukti aikštės šeimininkų vartininkui Antonio Tutai, bet Viliaus Piliukaičio smūgį legionierius iš Kroatijos atrėmė.
„Džiugo“ atakų banga tęsėsi toliau, o jau 8-ąją minutę po Ronaldo Sobowale perdavimo kamuolį į savus vartus nukreipė Armandas Šveistrys.
Kėlinio viduryje pavojingą kontrataką surengė vilniečiai, tačiau kamuolį po Jono Usavičiaus bandymo sugavo vartininkas Marius Paukštė. Kiek vėliau labai pavojingu išpuoliu atsakė ir Andriaus Lipskio auklėtiniai, tiesa, puolėjo R. Sobowale smūgiuotas kamuolys sudrebino virpstą.
Antrajame kėlinyje telšiškiai užtikrintai gynėsi ir didesnių problemų gynyboje neturėjo. 80-ąją minutę dar viena greita telšiškių ataka virto antruoju įvarčiu – R. Sobowale atliko puikų perdavimą, o kamuolį į tuščius vartus nukreipė ir persvarą įtvirtino Davidas Martinas Anane.
Pergalę iškovojusi „Džiugo“ ekipa šoktelėjo laipteliu turnyro lentelėje ir su 34 taškais žengia 5-oje vietoje. „Riterių“ stovykloje nuotaikos gerokai slogesnės – klubo sąskaitoje vos 14 taškų ir paskutinė vieta turnyro lentelėje.
Telšių DžiugasVilniaus RiteriaiA lyga

