A lygos turo anonsas: „Žalgiriui“ – išvyka pas neparankų varžovą

Vilniaus „Riteriai“ – Telšių „Džiugas“. Rugpjūčio 22 dieną, 19 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:2.
Telšiškiai sieks pateisinti puikiai išvykose rungtyniaujančios ekipos statusą.
„Riterių“ situacija po truputį prastėja: Gintauto Vaičiūno treniruojama komanda pamiršo pergalės skonį ir su 14 taškų nukrito į 10-ąją vietą.
Alytaus DFK „Dainava“ atidėtose rungtynėse trečiadienį savo kraitį papildė tašku, tad vilniečiai jau atsilieka minimaliu deficitu.
Namuose „Riteriai“ yra patyrę keturis pralaimėjimus iš eilės – visose akistatose praleista 2 arba daugiau įvarčių. Sostinės klubas trečiojo finiše sutiks įveikiamus varžovus ir abu juos priims savo sirgalių akivaizdoje.
Džiugiečiai abu kartus šiemet penktadienio varžovą nugalėjo, tiesa, tą padarė po išties nelengvos kovos.
Antra geriausiai išvykose rungtyniaujanti komanda oponentų stadionuose pasiekė jau aštuonias pergales, tad dar vienas laimėjimas bei palankiai susiklostę rezultatai leistų susilyginti taškais su 4-oje pozicijoje žengiančiais šiauliečiais.
Nors rezultatyvumu „Džiugas“ ir toliau nepasižymi, tačiau „Riteriams“ problemas neabejotinai kels dviejuose mačuose iš eilės pasižymėjęs greitasis puolėjas Ronaldas Sobowale.
Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 24 dieną, 17 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:1.
Alytiškiai priims šiemet namuose jau įveiktą varžovą.
Kol kas tai ir yra vienintelis kartas 2025 metais, kai dzūkai Alytaus miesto stadione iškovojo pergalę. Mergeno Orazovo kariauna sekmadienio dvikovą pasitinka su trejų nepralaimėtų rungtynių serija – tai geriausias rezultatas šiemet.
Dėl traumuotų žaidėjų dainaviečių vienuoliktukas per pastarąsias dvi savaites yra nusistovėjęs ir, anot specialisto iš Turkmėnijos, nė vienas futbolininkas iki rinktinių lango į rikiuotę nesugrįš. Lietuvos čempionate „Banga“ retai iš Alytaus retai grįžta su pergalėmis – nuo 2014 metų tą pavyko padaryti tik kartą.
Traumų kamuojami gargždiškiai patyrė tris minimalius pralaimėjimus iš eilės ir su 28 taškais žengia aštunti, nuo artimiausių varžovų atsilikdami 6 taškais.
Po trečiadienio atidėtų rungtynių „Banga“ tapo nerezultatyviausia pirmenybių komanda – pelnyta vos 20 įvarčių.
Išvykose laimėjimus Gargždų klubas skynė vasaros pradžioje, per pastaruosius penkis mačus svečiuose surinktas vos taškas. Intensyvios savaitės finiše galima tikėtis įprastos klampios kovos, kai bus pelnyta nedaug įvarčių.
„Panevėžys“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 24 dieną, 18.25 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:3.
Dvikovą iš Panevėžio tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
„Panevėžio“ stovykloje trečiadienį įvyko nedidelis pozityvas vertinant sezono perspektyvą. Po pasiektos 10-osios pergalės pavyko pabėgti nuo 8-osios vietos bei išlikti lenktynėse dėl bronzos.
Vis dėlto per artimiausius du turus panevėžiečiams teks susigrumti su abiem „Žalgiriais“ ir iki ketvirtojo rato pradžios įšokti į pirmąjį penketą bus sudėtinga. 2025 metais prieš lyderius abu kartus buvo tiek pralaimėta, tiek nepelnyta įvarčio.
Praėjusį mačą praleido nedidelę traumą patyręs Lucas de Vega, tad jeigu brazilui bus suteikta poilsio, „Panevėžio“ šansai pakovoti dėl pozityvaus rezultato dar labiau sumažės.
„Kauno Žalgiris“ sekmadienį užbaigs trijų iš eilės išvykų seriją. Saulės mieste nutrūko pergalinga septynių susitikimų atkarpa – lygiosios leido padidinti pranašumą prieš artimiausią konkurentą iki 4 taškų turint dar dvikovą atsargoje.
Kauniečiai išlieka vieninteliais svečiuose dar nepatyrusiais nesėkmės kartėlio, šiemetinė serija pasiekusi jau 13 mačų.
Galbūt nuo rungtynių pradžios pamatysime praėjusį susitikimą praleidusį Romualdą Jansoną – puolėjas pastarąjį savo įvartį Lietuvos čempionate pelnė dar gegužės 17 dieną.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 24 dieną, 19 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:0.
Žalgiriečiai „Hegelmann“ ekipos nenugali jau ilgiau negu dvejus metus.
Andriaus Skerlos kariauna išlieka vienintele aiškia „Kauno Žalgirio“ persekiotoja. Sekmadienį mėlynai balti susigrums su čempionais, o trečiadienį įvyks atidėtas susitikimas su lyderiu. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, „Hegelmann“ ekipa gali išsiveržti į priekį, patyrus du pralaimėjimus – vėl žvalgytis atgal.
„Žalgiris“ šiuo metu lenkiamas 13 taškų pranašumu, tad nugalėjus dar kartą, vilniečių galimybėms pakovoti bent dėl sidabro būtų padėtas taškas. Tiesa, mačą turės praleisti prieš savaitę sužibėjęs Patrickas Popescu, kuris yra diskvalifikuotas.
„Žalgiriui“ trečiadienį nepavyko įsirašyti pergalės ir dar labiau priartėti prie 3-ioje pozicijoje žengiančių marijampoliečių.
Sostinės klubas su 36 taškais žengia penktas, tačiau atvyks pas varžovą, kurio nepavyko įveikti per pastarąsias septynerias oficialias rungtynes. Namų rungtynėse „Žalgirį“ į priekį truktelėdavo Machopas Cholas, kurio greičio savybės oponentams kelia problemų.
Vis dėlto sostinės klubas ir toliau nespindi gynyboje, kuo Raudondvario stadioną prisijaukinę šeimininkai gali pasinaudoti.
FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugpjūčio 25 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:2.
Pirmadienį 26-ąjį turą užbaigs turnyro lentelės kaimynai.
Saulės miesto atstovai per pastarąsias penkerias rungtynes nugalėjo vos kartą, tiesa, turėjo gana nelengvą tvarkaraštį.
Turėdami 37 taškus, šiauliečiai vis dar laikosi ketvirti, tačiau šalia – net trys apačioje esantys varžovai. Dvikova mažiau sužaidusi „Sūduva“ turi 5 taškais daugiau ir žaidžia gana stabiliai tiek namuose, tiek išvykose.
FA „Šiauliai“ po ilgokos pertraukos vėl mačui registravo Deividą Šešplaukį ir Augustiną Klimavičių – tai dar labiau sustiprins atakuojantį šeimininkų potencialą.
Marijampoliečiai labiau turėtų akcentuoti gynybą, kadangi pirmadienio varžovas rezultatyviausiai žaidžia namuose – pelnyti net 27 įvarčiai.
Trečiojo rato pabaigoje „Sūduvai“ teko abu turnyro lentelės kaimynai, tad abiejuose mačuose ir lygiosios nebūtų blogiausias rezultatas.
Praėjusią savaitę strategas Donatas Vencevičius vertėsi visiškai eksperimentine gynybos linija, visgi, sugrįžęs bus pagrindinis dešiniojo krašto gynėjas Henry Uzochukwu. Iš pagrindinio Šiaulių miesto stadiono marijampoliečiai dar nė karto nesugrįžo su pergale.
