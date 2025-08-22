Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasFutbolas

FK „Kauno Žalgirį“ papildė portugalas J. Tavaresas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 15:50
Lrytas.lt
Lietuvos čempionate pirmaujantis FK „Kauno Žalgiris“ prieš likusią futbolo sezono dalį sulaukė papildymo. Klubas sukirto rankomis su 24-erių Jairu Tavaresu.
Daugiau nuotraukų (1)
Portugalas yra legendinio Lisabonos „Benfica“ klubo auklėtinis ir šioje sistemoje praleido net 15 metų, rungtyniavo įvairaus amžiaus „Benfica“ komandose, įskaitant ir B ekipą.
2022-aisiais J.Tavaresas pradėjo legionieriaus karjerą ir išvyko rungtyniauti į Škotiją, kur pasirašė sutartį su Edinburgo „Hibernian“ klubu, iš kurio vėliau 2024-aisiais buvo paskolintas kitam pajėgiausios Škotijos lygos klubui „Motherwell“.
Škotijoje atakuojantis krašto saugas spėjo sužaisti daugiau nei 50 rungtynių, o šią vasarą tapo laisvuoju agentu.
J.Tavaresas taip pat yra vilkėjęs įvairaus amžiaus Portugalijos jaunimo rinktinių marškinėlius – savo šalį jis reprezentavo nuo U-15 iki U-19 rinktinių ir pasižymėjo 7 įvarčiais.
Beje, naujasis žalgirietis yra futbolo pasaulyje puikiai žinomo Renato Sancheso pusbrolis.
Kaune futbolininkas sėkmingai įveikė medicininę patikrą ir tapo pilnateisiu komandos nariu.
„Kauno Žalgirio“ klube naujokas vilkės 18-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.
Kauno ŽalgirisA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.