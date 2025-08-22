Vokietijos čempionato starte „Bayern“ savo varžovus auklėjo 6 įvarčiais

Bavarai savo aikštėje 6:0 (3:0) nepasigailėjo „RB Leipzig“ ekipos.
Pirmajame kėlinyje dviem įvarčiais pasižymėjo Michaelis Olise, kartą kamuolį į vartus siuntė komandos naujokas Luisas Diazas.
Antroje rungtynių pusėje savo šou nusprendė surengti Anglijos rinktinės kapitonas Harry Kane‘as.
Puolėjas net 3 kartus nuginklavo „RB Leipzig“ vartų sargą Peterį Gulacsi ir jau pirmose sezono rungtynėse pasižymėjo „hat-trick‘u“.
Tai buvo pirmosios „Bundesliga“ rungtynės šiame sezone.
