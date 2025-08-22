Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasFutbolas

Vokietijos čempionato starte „Bayern“ savo varžovus auklėjo 6 įvarčiais

2025 m. rugpjūčio 22 d. 23:32
Lrytas.lt
Vokietijos futbolo čempionatas „Bundesliga“ prasidėjo įspūdinga Miuncheno „Bayern“ pergale.
Daugiau nuotraukų (14)
Bavarai savo aikštėje 6:0 (3:0) nepasigailėjo „RB Leipzig“ ekipos.
Pirmajame kėlinyje dviem įvarčiais pasižymėjo Michaelis Olise, kartą kamuolį į vartus siuntė komandos naujokas Luisas Diazas.
Antroje rungtynių pusėje savo šou nusprendė surengti Anglijos rinktinės kapitonas Harry Kane‘as.
Puolėjas net 3 kartus nuginklavo „RB Leipzig“ vartų sargą Peterį Gulacsi ir jau pirmose sezono rungtynėse pasižymėjo „hat-trick‘u“.
Tai buvo pirmosios „Bundesliga“ rungtynės šiame sezone.
Miuncheno BayernLeipzigbundeslyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.