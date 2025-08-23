Žinios, kurios šviečia.
„Arsenal“ triuškinanti pergalė pažymėta kritikus užtildžiusio švedo įvarčiais

2025 m. rugpjūčio 23 d. 21:31
Londono „Arsenal“ futbolininkai Anglijos „Premier“ lygoje pasiekė įspūdingą pergalę, o savo debiutiniais įvarčiais pasižymėjo ir komandos naujokas Viktoras Gyokeresas.
Mikelio Artetos auklėtiniai namuose 5:0 (2:0) nepasigailėjo „Leeds United“ ekipos.
Pirmasis „kanonierių“ įvartis ir vėl krito po standartinės situacijos. Declanas Rice‘as pakėlė nuostabų kampinį, o kamuolį priėmęs Jurrienas Timberis neklydo ir išvedė šeimininkus į priekį.
Savoje aikštės pusėje per pridėtą teisėjo laiką perėmė „Arsenal“ futbolininkai pirmajame kėlinyje sugebėjo pelnyti ir antrąjį įvartį. Šeimininkai sukūrė greitą ataką, o jos smaigalyje atsidūręs Bukayo Saka užtikrintai pasiuntė kamuolį į vartus.
Jau antrojo kėlinio pradžioje „Emirates“ stadionas sprogo iš laimės – savo pirmąjį įvartį „Arsenal“ gretose pelnė skambiausias šios vasaros naujokas – V. Gyokeresas.
Švedas atliko nuostabų reidą kairiuoju kraštu ir klaidinęs varžovus apgavo ir vartininką ir pasiuntęs kamuolį į artimąjį vartų kampą pasižymėjo tiksliu smūgiu.
Puolėjas Londono klubas kainavo 63,5 mln. eurų, o žaidėjas iki šių rungtynių sulaukė itin kritikų. Tiek pasiruošimo etape, tiek pirmose „Premier“ lygos rungtynėse 27-erių futbolininkas atrodė nepastebimas ir esantis nesportinėje formoje.
56-ąją minutę krito ir ketvirtasis įvartis. Po D. Rice‘o pakelto kampinio baudos aikštelėje kilo chaosas, o sumaištimi pasinaudojęs J. Timberis sugebėjo nukreipti kamuolį į vartus.
Paskutinė vyšnia ant torto buvo padėta 5-ąją teisėjo pridėtą minutę. 15-metis „Arsenal“ talentas Maxas Downmanas uždirbo 11 metrų baudinį, o V. Gyokeresas triuškinančiu smūgiu į apatinį kairįjį vartų kampą pelnė savo įvartį.
„Arsenal“ klubui tai buvo antroji pergalė, tuo tarpu „Leeds United“ išlieka su vienu laimėjimu.
Kiti rezultatai:
„Bournemouth“ – „Wolverhampton“ 1:0,
„Brentford“ – Birmingamo „Aston Villa“ 1:0,
„Burnley“ – „Sunderland“ 2:0.
