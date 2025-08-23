Žinios, kurios šviečia.
Sportas Futbolas

C. Ronaldo prapylė pirmąjį sezono trofėjų – klubas gavo antausį po baudinių serijos

2025 m. rugpjūčio 23 d. 17:52
Lrytas.lt
Cristiano Ronaldo ir jo atstovaujama „Al Nassr“ ekipa nepasinaudojo galimybe naująjį Saudo Arabijos futbolo sezoną pradėti su titulu.
Šeštadienį vykusiame šalies Supertaurės finale legendinio portugalo atstovaujamas klubas po baudinių pareikalavusios kovos 2:3 (pagrindinis laikas 2:2) nusileido „Al Ahli“ klubui.
40-metis C.Ronaldo pirmajame kėlinyje buvo išvedęs savo komandą į priekį po realizuoto 11 metrų baudinio, bet varžovai dar pirmajame kėlinyje išlygino rezultatą.
Antrajame kėlinyje veiksmas kartojosi – „Al Nassr“ išsiveržė į priekį, bet „Al Ahli“ vis tiek sugebėjo atstatyti lygybę, ir vėl tai buvo padaryta kėlinio pabaigoje.
Vėliau veiksmas kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją, kurioje būsime čempionai neklydo, o „Al Nassr“ gretose netiksliai smūgiavo Abdullah Al Khaibari.
