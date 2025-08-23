C. Ronaldo prapylė pirmąjį sezono trofėjų – klubas gavo antausį po baudinių serijos

Šeštadienį vykusiame šalies Supertaurės finale legendinio portugalo atstovaujamas klubas po baudinių pareikalavusios kovos 2:3 (pagrindinis laikas 2:2) nusileido „Al Ahli“ klubui.
40-metis C.Ronaldo pirmajame kėlinyje buvo išvedęs savo komandą į priekį po realizuoto 11 metrų baudinio, bet varžovai dar pirmajame kėlinyje išlygino rezultatą.
Antrajame kėlinyje veiksmas kartojosi – „Al Nassr“ išsiveržė į priekį, bet „Al Ahli“ vis tiek sugebėjo atstatyti lygybę, ir vėl tai buvo padaryta kėlinio pabaigoje.
Vėliau veiksmas kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją, kurioje būsime čempionai neklydo, o „Al Nassr“ gretose netiksliai smūgiavo Abdullah Al Khaibari.