Cirkas „Žalgiryje“: skelbiama, kad V. Venslovaitienė savo įgaliojimų neperdavė, žinutė apie naują vadovą – ištrinta

Vis dėlto, panašu, stalai netikėtai vėl persisuko.
Šeštadienį minėtas oficialus pranešimas buvo pašalintas, o naujienų portalo sportas.lt žurnalistas Aurimas Budraitis pranešė apie įvykusio dalininkų susitikimo detales.
Pasak žurnalisto, V.Venslovaitienė naujajam direktoriui M.Kasperūnui įgaliojimų dar neperdavė.
Pridedama, kad posėdyje, kuriame V.Venslovaitienė pati nedalyvavo, jai atstovavo advokatas su įgaliojimu. Posėdžio vadovu paskirtas V. Venslovaitienės atstovas šiuo metu vilkina protokolo tvirtinimą ir kitus būtinuosius dokumentus, todėl faktinis vadovavimas klube lieka jos rankose.
A.Budraitis skelbia, kad minėtasis penktadienį pasirodęs pranešimas galėjo būti ištrintas būtent V.Venslovaitienės iniciatyva.