D. Trumpo pareiškimas – viliasi pasaulio futbolo čempionate išvysti ir V. Putiną

Spaudos konferencijos metu buvo pranešta, kad JAV, Kanadoje bei Meksikoje vyksiančio pasaulio čempionato burtų traukimo ceremonija įvyks gruodžio 5-ąją Vašingtone.
Renginio metu taip pat buvo neišvengta ir politinių atspalvių – dėmesio sulaukė ir argresorės Rusijos vadovu save pasiskelbęs Vladimiras Putinas.
Praėjusią savaitę Aliaskoje viešėjęs rusas šį kartą buvo minimas kitame kontekste – D.Trumpas išreiškė lūkestį, kad V.Putinas galėtų apsilankyti artėjančiame pasaulio čempionate.
„Gali būti, kad ir jis čia atvyks, o gal ir ne“, – kalbėdamas apie V.Putiną užsiminė D.Trumpas.
Šiems JAV prezidento žodžiams FIFA vadovas G.Infantino tiesiogiai nepritarė, bet pridūrė, kad futbolas yra puiki terpė suvienyti pasaulį.
Primename, kad būtent Rusijoje buvo surengtas 2018-ųjų pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame triumfavo Prancūzija.
