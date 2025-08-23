Žinios, kurios šviečia.
D. Trumpo pareiškimas – viliasi pasaulio futbolo čempionate išvysti ir V. Putiną

2025 m. rugpjūčio 23 d. 14:48
Lrytas.lt
JAV Baltuosiuose rūmuose įvyko speciali artėjančio 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato spaudos konferencija, kurioje dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas bei FIFA vadovas Gianni Infantino.
Spaudos konferencijos metu buvo pranešta, kad JAV, Kanadoje bei Meksikoje vyksiančio pasaulio čempionato burtų traukimo ceremonija įvyks gruodžio 5-ąją Vašingtone.
Renginio metu taip pat buvo neišvengta ir politinių atspalvių – dėmesio sulaukė ir argresorės Rusijos vadovu save pasiskelbęs Vladimiras Putinas.
Praėjusią savaitę Aliaskoje viešėjęs rusas šį kartą buvo minimas kitame kontekste – D.Trumpas išreiškė lūkestį, kad V.Putinas galėtų apsilankyti artėjančiame pasaulio čempionate.
„Gali būti, kad ir jis čia atvyks, o gal ir ne“, – kalbėdamas apie V.Putiną užsiminė D.Trumpas.
Šiems JAV prezidento žodžiams FIFA vadovas G.Infantino tiesiogiai nepritarė, bet pridūrė, kad futbolas yra puiki terpė suvienyti pasaulį.
Primename, kad būtent Rusijoje buvo surengtas 2018-ųjų pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame triumfavo Prancūzija.
