Vaikiškai klydusi „Manchester City“ turėjo susirinkti dantis – krito po „Tottenham Hotspur“ smūgių

2025 m. rugpjūčio 23 d. 16:31
Nemalonų pralaimėjimą šeštadienį vykusiose Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse patyrė „Manchester City“ ekipa.
Viena iš pirmenybių favoričių savų sirgalių akivaizdoje 0:2 (0:1) krito po Londono „Tottenham Hotspur“ futbolininkų kojomis.
Svečius į priekį išvedė Brennanas Johnsonas, kuris 35-ąją min. įmušė įvartį po puikaus Richarlisono perdavimo. Pastarasis į priekį nurūko slystelėjus vienam iš „Manchester City“ futbolininkų.
Po septynių minučių šeimininkai klydo dar grubiau – šį kartą vaikiškai sužaidė šeimininkų vartininkas J.Traffordas.
Vartų sargas atliko perdavimą nespėjusiam atsitverti komandos draugui, o kamuolį perėmę svečiai dar kartą nubaudė Mančesterio klubą.
Po pertraukos „Tottenham Hotspur“ demonstravo drausmingą gynybą, o „Manchester City“ nuo pralaimėjimo neišgelbėjo ir aikštėje po keitimų pasirodę Philas Fodenas bei geriausias praėjusių metų futbolininkas Rodri.
Tai buvo pirmasis „Manchester City“ pralaimėjimas šiame sezone. Tuo metu „Tottenham Hotspur“ nuskynė antrąją pergalę per dvejas rungtynes.
