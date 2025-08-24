Žinios, kurios šviečia.
SportasFutbolas

„Banga“ Alytuje nustelbė pakrikusius varžovus

2025 m. rugpjūčio 24 d. 20:35
Lrytas.lt
Įspūdingu stiliumi į pergalingą ritmą „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje sugrįžo Gargždų „Banga“. 26-ojo turo dvikovoje Alytuje net 5:0 (2:0) buvo sutriuškinta vietos DFK „Dainava“.
Pirmame kėlinyje kur kas pranašesni buvo svečiai iš Gargždų. Sykį standartinės padėties metu labai pavojingą smūgį atliko Deividas Malžinskas – Airidas Mickevičius išgelbėjo komandą. Vis dėlto 9-ąją minutę pastarasis neturėjo daug galimybių, kai po Akpe Victory perdavimo pasižymėjo Ignas Venckus.
„Banga“ apsukų nemažino: 33-iąją minutę džiaugėsi jau Vaidas Magdušauskas. Svečiai pasinaudojo oponentų nesėkmingu žaidimu savo aikštės pusėje – gargždiškis mušė taikliai.
Situacija po pertraukos dainaviečiams tik dar labiau suprastėjo. 50-ąją ir 56-ąją minutėmis triumfavo Sherwinas Seedorfas, o galutinį tašką 67-ąją minutę padėjo dublį įforminęs I. Venckus.
Gargždiškiai su 31 tašku žengia aštunti, Alytaus klubo sąskaitoje – 15 taškų ir 9-oji vieta.
Gargždų BangaAlytaus DainavaA lyga

