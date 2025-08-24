„Everton“ debiutą naujajame stadione pašventino užtikrinta pergale

„Everton“ ekipa beveik 52 tūkst. žiūrovų akivaizdoje 2:0 (1:0) įveikė „Brighton“ ekipą.
Šeimininkai į priekį išsiveržė 23-ąją minutę, kuomet po Jacko Grealisho perdavimo tiksliu smūgiu pasižymėjo Ilimanas Ndiaye.
Antrojo kėlinio pradžioje „irisų“ sirgaliai džiaugėsi ir antruoju savo komandos įvarčiu. Neatremiamą tolimą smūgį paleido Jamesas Garneris.
77-ąją minutę savo ovacijų sulaukė ir Liverpulio komandos vartininkas Jordanas Pickfordas, kuris atrėmė Danny Welbecko 11 metrų baudinį.
Pirmose rungtynėse „Everton“ 0:1 neatsilaikė prieš „Leeds United“, o „Brighton“ sužaidė lygiosiomis su Londono „Fulham“ klubu.
Kitose rungtynėse Londono „Crystal Palace“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0) su „Nottingham Forest“.
Šeimininkų svečiose įvarčiu pasižymėjo Ismaila Sarras, o svečių – Callumas Hudsonas-Odoi’us.