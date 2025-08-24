Charakterį pademonstravęs „Žalgiris“ išplėšė lygiąsias prieš „Hegelmann“

Mačo pradžia šeimininkams prasidėjo puikiai: 8-ąją minutę daug laisvės sulaukęs Leo Ribeiro baudos aikštelėje surado Kaderą Njoya Abdelą – kamerūnietis buvo taiklus. Brazilas atliko 12-ąjį rezultatyvų perdavimą, o puolėjas pelnė 12-ąjį įvartį.
Vilniečiai atliko ne vieną gana grėsmingą smūgį, tačiau 35-ąją minutę praleido antrą įvartį. Kontratakos metu į priekį pabėgęs L. Ribeiro sėkmingai smūgiavo iš arti.
Vis dėlto čempionai paeodė charakterį ir likvidavo deficitą – prie to prisidėjo du rezultatyvius perdavimus atlikęs Liviu Antalis. 54-ąją bei 78-ąją minutėmis gana panašiose situacijose atitinkamai pasižymėjo Ovidijus Verbickas bei Kevinas Lukaševičius.